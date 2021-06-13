Esansiyel (uçucu) ve taşıyıcı yağlar nelerdir? Faydaları ne?

Esansiyel yani uçucu yağlar nelerdir? Taşıyıcı yağlar nelerdir? Faydaları ne? Nasıl kullanılır? Bu soruların yanıtlarını merak ediyorsunuz Elele arşivinden yağlar dosyasına birlikte bakalım...

YAZI: GÜLRU İNCU

ESANSİYEL YAĞ NEDİR?

Tarih boyunca aromaterapi, kişisel bakım, sağlık uygulamaları ve dini törenler gibi pek çok alanda kullanılan esansiyel yağlar, kaynaklarının doğal kokusunu ve tadını koruyan konsantre bitki özlerinden oluşuyor. Bitkilerin yapraklarından, çiçeklerinden ve tohumlarından damıtılan pek çok uçucu yağ var ve çoğu soğuk presleme veya buharla damıtma yöntemiyle üretiliyor. Aromatik kimyasallar çıkarıldıktan sonra, kullanıma hazır bir ürün oluşturmak için bir taşıyıcı yağ ile birleştiriliyor. Her esansiyel yağ gerçek ve doğal özünü ve niteliklerini temsil ediyor. Bunları bitkisel yağlara, kremlere veya banyo jellerine farklı yöntemler kullanarak ekleyebilirsiniz.

Bergamot yağı: Egzama ve akne gibi cilt rahatsızlıklarını iyileştiriyor. Cildi temizliyor.

Egzama ve akne gibi cilt rahatsızlıklarını iyileştiriyor. Cildi temizliyor. Ylang Ylang yağı: Sertifikalı organik çiçeklerden elde ediliyor ve buharla damıtılıyor. Antiseptik bir etkiye sahip olan Ylang Ylang yağı, ciltteki sebumu dengeliyor dolayısıyla sivilce ve siyah nokta oluşumunu engelliyor.

Sertifikalı organik çiçeklerden elde ediliyor ve buharla damıtılıyor. Antiseptik bir etkiye sahip olan Ylang Ylang yağı, ciltteki sebumu dengeliyor dolayısıyla sivilce ve siyah nokta oluşumunu engelliyor. Çay ağacı yağı: Antibakteriyel özelliği sayesinde akne ve sivilceleritedavi ediyor. Enfeksiyonlarla savaşıyor ve bağışıklığı artırıyor. Yara bakımında ve kepek kontrolünde kullanılıyor. Ayrıca kaşıntılı bölgeleri rahatlatıyor.

Antibakteriyel özelliği sayesinde akne ve sivilceleritedavi ediyor. Enfeksiyonlarla savaşıyor ve bağışıklığı artırıyor. Yara bakımında ve kepek kontrolünde kullanılıyor. Ayrıca kaşıntılı bölgeleri rahatlatıyor. Limon yağı: Antioksidanlar açısından çok zengin ve bu özelliği sayesinde donuk cildi aydınlatıyor. Yağlı ciltlerin karşılaştığı sorunlarla savaşıyor.

Antioksidanlar açısından çok zengin ve bu özelliği sayesinde donuk cildi aydınlatıyor. Yağlı ciltlerin karşılaştığı sorunlarla savaşıyor. Nane yağı: Nane bitkisinin tıbbi amaçlar için kullanımının kayıtları, antik Mısır, Yunanistan ve Roma’ya kadar uzanıyor. Pek çok sağlık yararının yanı sıra kaşıntılı cildi rahatlatıyor.

Nane bitkisinin tıbbi amaçlar için kullanımının kayıtları, antik Mısır, Yunanistan ve Roma’ya kadar uzanıyor. Pek çok sağlık yararının yanı sıra kaşıntılı cildi rahatlatıyor. Lavanta yağı: Yatıştırıcı ve rahatlatıcı kokusuyla genellikle aromaterapide stresi azaltmak için kullanılan lavanta yağı, ansiyete ve uykusuzluk için de kullanılıyor. Ayrıca bir taşıyıcı yağ ile karıştırıldığında mükemmel bir masaj yağı oluşturuyor. İltihaplanmayı azaltıyor, kuru cildi yatıştırıyor ve gözenekleri açıyor.

1. BADE NATURAL ÇAY AĞACI UÇUCU YAĞI 76.90 TL

2. ROSECE BERGAMOT UÇUCU YAĞI 85 TL

3. L’OCCITANE LAVENDER LAVANTA UÇUCU YAĞI 140 TL

4. MAVİLİ KAPI LİMON UÇUCU YAĞI 74 TL

TAŞIYICI YAĞ NEDİR?

Taşıyıcı yağlar, esansiyel yağları seyreltmek ve cildinize taşımak için kullanılıyor, çünkü uçucu yağlar güçlü yapıları nedeniyle doğrudan cildinize uygulandığında tahrişe neden olabiliyor. Cildinizi beslemek için tek başlarına veya diğer yağlarla birlikte kullanılabiliyor. Taşıyıcı yağlar buharlaşmıyor, bu da onları uçucu yağları seyreltmek için ideal yapıyor. Taşıyıcı yağlar antioksidanlar, mineraller, yağda çözünen vitaminler gibi bileşenler içeriyor.

Hindistancevizi yağı: Cildi besleyen yağ asitleri ve polifenoller içeriyor. Bu özelliği sayesinde masaj yağları ve cilt bakımı ürünleri için harika bir taşıyıcı yağ.

Cildi besleyen yağ asitleri ve polifenoller içeriyor. Bu özelliği sayesinde masaj yağları ve cilt bakımı ürünleri için harika bir taşıyıcı yağ. Jojoba yağı: Sivilceye yatkın cilt tiplerinde cildin yağ üretimini azaltmaya yardımcı oluyor. Ciltte kolayca emiliyor ve gözenekleri tıkamıyor. Cildi nemlendiriyor ve besliyor. Masaj yağları, yüz nemlendiricileri ve banyo yağları için iyi bir taşıyıcı.

Sivilceye yatkın cilt tiplerinde cildin yağ üretimini azaltmaya yardımcı oluyor. Ciltte kolayca emiliyor ve gözenekleri tıkamıyor. Cildi nemlendiriyor ve besliyor. Masaj yağları, yüz nemlendiricileri ve banyo yağları için iyi bir taşıyıcı. Kayısı çekirdeği yağı: Yağ asitleri ve E vitamini açısından zengin. Tahriş olmuş, kaşıntılı cildi yumuşatıyor ve sakinleştiriyor.

Yağ asitleri ve E vitamini açısından zengin. Tahriş olmuş, kaşıntılı cildi yumuşatıyor ve sakinleştiriyor. Tatlı badem yağı: Cilt bakımı için en popüler taşıyıcı yağlardan biri olan tatlı badem yağı, kuru ciltler için harika bir nemlendirici.

Cilt bakımı için en popüler taşıyıcı yağlardan biri olan tatlı badem yağı, kuru ciltler için harika bir nemlendirici. Argan yağı: Cildi besliyor. A ve E vitaminleri ile tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengin. Kuru cilt ve saç, kırışıklıklar ve cilt iltihabının tedavisine yardımcı oluyor.

Cildi besliyor. A ve E vitaminleri ile tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengin. Kuru cilt ve saç, kırışıklıklar ve cilt iltihabının tedavisine yardımcı oluyor. Kuşburnu yağı: A ve C vitaminleri bakımından zengin. A vitamini, yaşlanmaya karşı savaşmaya yardımcı oluyor ve her iki vitamin de güneşin cildiniz üzerindeki etkilerini tersine çeviriyor.

A ve C vitaminleri bakımından zengin. A vitamini, yaşlanmaya karşı savaşmaya yardımcı oluyor ve her iki vitamin de güneşin cildiniz üzerindeki etkilerini tersine çeviriyor. Çörekotu yağı: Egzama, akne ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarını yatıştırıyor.

Egzama, akne ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarını yatıştırıyor. Üzüm çekirdeği yağı: E vitamini bakımından zengin. Özellikle hassas ciltler için harika bir nemlendirici.

E vitamini bakımından zengin. Özellikle hassas ciltler için harika bir nemlendirici. Avokado yağı: Kuru ve hasarlı cildi rahatlatan oleik asit oranı yüksek. D vitamini sayesinde cildinizi besliyor.

Kuru ve hasarlı cildi rahatlatan oleik asit oranı yüksek. D vitamini sayesinde cildinizi besliyor. Shea yağı: Cildi ve saçı nemlendiriyor.

1. MİSBAHÇE HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI 110 TL

2. HARREM ARGAN YAĞI 159 TL

3. ARİFOĞLU TATLI BADEM YAĞI 19.70 TL



KULLANMADAN ÖNCE!

Belirli bileşenlere alerjiniz olabilir. Herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da kronik bir rahatsızlığınız varsa kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Esansiyel yağları kullanmadan adan önce, kullanacağınız yağı daima bir Hinstancevizi veya jojoba yağı gibi bir taşıyıcı yağla seyreltin.

Kullanmadan önce test yapın. Cildinizin küçük bir bölgesine sürün ve tahriş olup olmadığını görmek için 24 saat bekleyin.

Esansiyel yağları asla bir saatten fazla solumayın.

Yutmayın, çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Sadece saf olan uçucu yağları kullanın.

Esansiyel yağları her zaman etiketindeki talimatlara göre kullanın. Herhangi bir cilt reaksiyonu yaşarsanız kullanmayı hemen bırakın.