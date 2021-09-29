2021-2022 sonbahar kış modasından 6 trendi: Metalik, pofuduk ve kat kat
Geçmişe övgü örgü, geleceğe mektup metalik renkler, form değiştiren takımlar ve çok daha fazlası... Bu sezonun mottosu: Kendin ol yeter! İşte 2021-2022 sonbahar kış sezonundan 6 trend!
2021 - 2022 sonbahar kış moda dünyasında geçen seneden aşina olduğumuz trendler mevcut. Bu sezon hem tanıdık trendler hem yeni trendler bizi bekliyor, motto ise "kendin ol yeter". 2021 - 2022 sonbahar kış güzellik, saç, makyaj trendlerini de kaleme aldık. Okumak için tıklayın.
Hazırlayan: Bilgecan Koçana
Pandeminin zorlayıcı şartlarına karşın yaratıcılıklarından ödün vermeyen tasarımcıların, yenilikçi dijital sunumlarla moda severlerle buluşturduğu 2021 sonbahar/kış sezonu, içinde bulunduğumuz şartlara uyum sağlayarak, temel taşlarını fonksiyonellik, giyilebilirlik ve rahatlık üzerine kuruyor. Buna karşın eğlence dozu yüksek ve geleceğe dair hayallerimizi barındıran tasarımları da eksik etmeyerek hızla değişen dünyamızda bizlere optimist bir bakış açısı sağlıyor. Yeni sezon dolabınızı oluştururken mutlaka yer vermeniz gereken 6 ana trend karşınızda!
BAŞTAN AYAĞA ÖRGÜ
Soğuk kış günlerinin en büyük kurtarıcısı olan örgüler, rahatlığın ön planda olduğu bu sezon da tahmin edeceğiniz üzere en büyük trendlerden birini oluşturuyor. Ancak unutmayın ki yenilikçi yaklaşımlar yapmak gerekiyor. Bu sezonda karşımıza çıkan örgüler, aklınızda canlanan favori kazağınızdan bir hayli uzaklaşarak; baştan ayağa örgü görünümler, maksi elbiseler ve seksi siluetlerle herkesi şaşırtıyor.
YAPAY KÜRK
Kürk konusunda gittikçe daha bilinçli hale gelen ve tüketicilerin sesine kulak veren markalar, gelecek nesillere ve doğaya daha duyarlı bir miras bırakmak için üstlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmekle kalmıyor; yapay kürkle sınırların ötesine geçiyor!
TAKIM OYUNU
Her sezonda ‘vazgeçilmezler’ arasında yer alan takımlar, iş kadınlarının kurtarıcısı olmanın çok ötesine geçerek büründüğü sıra dışı formlarla büyülerken; çok katmanlı kullanımlarla da geniş bir oyun alanı sağlıyor.