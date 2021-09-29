2021-2022 sonbahar kış modasından 6 trendi: Metalik, pofuduk ve kat kat

2021 - 2022 sonbahar kış moda dünyasında geçen seneden aşina olduğumuz trendler mevcut. Bu sezon hem tanıdık trendler hem yeni trendler bizi bekliyor, motto ise "kendin ol yeter". 2021 - 2022 sonbahar kış güzellik, saç, makyaj trendlerini de kaleme aldık. Okumak için tıklayın.

Hazırlayan: Bilgecan Koçana

Pandeminin zorlayıcı şartlarına karşın yaratıcılıklarından ödün vermeyen tasarımcıların, yenilikçi dijital sunumlarla moda severlerle buluşturduğu 2021 sonbahar/kış sezonu, içinde bulunduğumuz şartlara uyum sağlayarak, temel taşlarını fonksiyonellik, giyilebilirlik ve rahatlık üzerine kuruyor. Buna karşın eğlence dozu yüksek ve geleceğe dair hayallerimizi barındıran tasarımları da eksik etmeyerek hızla değişen dünyamızda bizlere optimist bir bakış açısı sağlıyor. Yeni sezon dolabınızı oluştururken mutlaka yer vermeniz gereken 6 ana trend karşınızda!