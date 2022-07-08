Bayram tatlıları: Misafirlerinize ikram edebileceğiniz birbirinden lezzetli 10 bayram tatlısı tarifi
Tatlılar, bayram kültürünü sofralarımıza yansıtan en güzel detaylardan biri. Soğuk baklavadan, şambaliye, antep fıstıklı kadayıf tatlısından gül tatlısına birbirinden lezzetli ve özel bayram tatlı tariflerini sizler için derledik. Tarif bizden mutfağın yolunu tutmak sizden...
Antep fıstıklı baklava
Türk mutfağında özel bir yere sahip olan Antep fıstıklı baklava, yapması biraz zahmetli olan ancak şerbetli tatlıların en sevileni. Görüntüsüyle gözünüze, nefis tadıyla midenize bayram ettirecek antep fıstıklı baklava tarifine göz atabilirsiniz.
Soğuk baklava
Son zamanların en popüler tatlısı olan soğuk baklava bayramlarda alternatif arayanlar için güzel bir tarif. Klasik şerbetli baklavaya rakip olarak gösterilen bu lezzeti sizler de mutfaklarınızda deneyebilirsiniz.
Cevizli baklava
Cevizli baklava bayram sofralarının olmazsa olmaz tatlısı olup, misafirlere ikram etmek için en güzel seçenektir. Ağza alındığı zaman içerisindeki bol ceviziyle dağılan çıtır baklavayı sizde evinizde yapabilirsiniz.
Burma baklava
Normal baklavaya göre daha kolay hazırlansa da lezzet olarak hiçbir eksiği olmayan burma baklava enfes tadı ve çıtır çıtır sesiyle misafirlerinizden tam not alacak.