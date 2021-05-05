Çay keyfinizi katlayacak 5 kek tarifi

Limonlu kek
Malzemeler
70 gr yumuşatılmış tuzsuz tereyağı
120 gr pudra şekeri
2 orta boy yumurta
140 gr un
1 çay kaşığı kabartma tozu
İnce rendelenmiş 1 limon
1 yemek kaşığı labne
2 yemek kaşığı tam yağlı süt
Sosu için;
30 gr toz şeker
1 limon suyu
Üst kreması için;
2 yemek kaşığı su
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 kutu krema
Aşama 1
Fırını 180 derece ısıtın. Kek kalıbını yağlayın.
Aşama 2
Elektrikli bir çırpma teli kullanarak, tereyağı ve şekeri hafifçe çırpın. Yumurtaları ekleyin ve tekrar karıştırın. Un, kabartma tozu, limon kabuğu rendesi, labne peyniri ve sütü ekleyin ve tüm malzemeler iyice birleşene kadar bir tahta kaşıkla karıştırın. Karışımı hazırlanan kalıba dökün ve 25-30 dakika veya bir bıçağın ucu temiz çıkana kadar pişirin.
Aşama 3
Şeker ve limon suyunu karıştırın ve sıcak kekin üzerine dökün. Kek kalıbının içinde soğumaya bırakın.
Aşama 4
Pudra şekerini suyla karıştırın, ancak çok sulu olmasın. Ayrı bir kâseye az miktarda krema koyun ve karıştırın. Buzdolabında bekletin.
Aşama 5
Keki kabından çıkarın, fırın tepsisinin üzerindeki telde biraz daha soğumasını bekleyin. Beyaz kremayı üstüne yayın. Dilimler halinde kesmeden önce kurumaya bırakın.
Dere otlu, maydanozlu kek
Malzemeler
200 gr un
2 adet yumurta
1/2 su bardağı süt
1,5 çay bardağ ısıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
2 demet dereotu, 1 demet maydanoz doğranmış
Karışık baharatlar
Aşama 1
Fırını 200 derecede ısıtın. Yumurta, süt ve sıvı yağı geniş bir kapta çırpın. Un, tuz ve kabartma tozunu yumurtalı karışımın üzerine yavaş yavaş yedirerek karıştırın. Pul biber, karabiber ya da sarımsak tozu ile istediğiniz gibi baharatlayın. Dereotu ve maydanozu da ekleyip karıştırarak yağlanmış kek kalıbının içine dökün.
Aşama 2
Fırında 30 dakika pişirin. Kontrol edip soğumaya bırakın. Beyaz peynir ile servis edebilirsiniz.
Reçelli kek
Malzemeler
200 gr pudra şekeri
200 gr yumuşatılmış tereyağı
4 yumurta, çırpılmış
200 gr un
1 çay kaşığı kabartma tozu
2 yemek kaşığı süt
Dolgu için;
100 gr sade krema
140 gr elenmiş pudra şekeri
Vanilya özü
Yarım 340 gr kavanoz çilek reçeli
Pudra şekeri, süslemek için
Aşama 1
Fırını 200 derecede ısıtın. İki adet kek kalıbına tereyağı sürün ve yapışmaz pişirme kâğıdı ile kaplayın.
Aşama 2
Geniş bir kapta 200 gr pudra şekeri, 200 gr yumuşatılmış tereyağı, 4 çırpılmış yumurta, 200 gr un, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı sütü pürüzsüz, yumuşak bir hamur elde edene kadar çırpın.
Aşama 3
Karışımı teneke kutulara bölün, yüzeyi bir spatula veya bir kaşığın arkası ile düzleştirin. Yaklaşık 20 dakika pişirin ve kontrol edin ona göre fırından çıkarıp, soğumaya bırakın.
Aşama 4
Dolguyu yapmak için, 100 gr kremayı pürüzsüz ve kremsi hale gelene kadar çırpın, ardından kademeli olarak 140 gr elenmiş pudra şekeri ve bir damla vanilya özü (eğer kullanıyorsanız) ile çırpın.
Aşama 5
Hazırladığınız kremayı keklerden birinin altına sürün. Üzerine 170 gr çilek reçeli koyun ve ikinci keki üstüne kapatın. Servis yapmadan önce biraz pudra şekeri serpin.
Peynirli kek
Malzemeler
75 gr tereyağı, eritilmiş,
75 gr un
1 yemek kaşığı kabartma tozu
150 gr polenta
3 yumurta
350ml tam yağlı süt
100 gr olgun kaşar, rendelenmiş
2 küçük veya 1 orta boy kabak (yaklaşık 200 gr), kesilmiş ve kabaca rendelenmiş
Aşama 1
Fırını 200 derecede ısıtın, bir uzun kek kalıbına tereyağı sürün. Unu, polentayı ve kabartma tozunu 1 çay kaşığı tuzla bir kapta karıştırın.
Aşama 2
Yumurtaları, sütü ve eritilmiş tereyağını bir sürahide çırpın. Kuru malzemeleri dökün ve karıştırın. Peyniri ve kabakları karıştırın. Bu aşamada oldukça akıcı olacaktır, ancak endişelenmeyin çünkü polenta yavaş yavaş şişer ve sıvıyı emer.
Aşama 3
Karışımı uzun kek kalıbına dökün ve 30 dakika kadar pişirin. Tamamen soğumaya bırakın, sonra çıkarın ve dilimleyin. Zeytin ve zeytinyağı ile servis edebilirsiniz.