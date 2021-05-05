Çay keyfinizi katlayacak 5 kek tarifi

Limonlu kek

Malzemeler

70 gr yumuşatılmış tuzsuz tereyağı

120 gr pudra şekeri

2 orta boy yumurta

140 gr un

1 çay kaşığı kabartma tozu

İnce rendelenmiş 1 limon

1 yemek kaşığı labne

2 yemek kaşığı tam yağlı süt

Sosu için;

30 gr toz şeker

1 limon suyu

Üst kreması için;

2 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 kutu krema

Aşama 1

Fırını 180 derece ısıtın. Kek kalıbını yağlayın.

Aşama 2

Elektrikli bir çırpma teli kullanarak, tereyağı ve şekeri hafifçe çırpın. Yumurtaları ekleyin ve tekrar karıştırın. Un, kabartma tozu, limon kabuğu rendesi, labne peyniri ve sütü ekleyin ve tüm malzemeler iyice birleşene kadar bir tahta kaşıkla karıştırın. Karışımı hazırlanan kalıba dökün ve 25-30 dakika veya bir bıçağın ucu temiz çıkana kadar pişirin.

Aşama 3

Şeker ve limon suyunu karıştırın ve sıcak kekin üzerine dökün. Kek kalıbının içinde soğumaya bırakın.

Aşama 4

Pudra şekerini suyla karıştırın, ancak çok sulu olmasın. Ayrı bir kâseye az miktarda krema koyun ve karıştırın. Buzdolabında bekletin.

Aşama 5

Keki kabından çıkarın, fırın tepsisinin üzerindeki telde biraz daha soğumasını bekleyin. Beyaz kremayı üstüne yayın. Dilimler halinde kesmeden önce kurumaya bırakın.