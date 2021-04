Dakota Johnson, yıllar önce reddettiği hayatının aşkıyla aniden yüzleşen karakter Anne Elliot'ı canlandıracak. Austen tarafından yazılan Persuasion ilk olarak 1817'de, ölümünden altı ay sonra yayınlanmıştı. Hatta ailevi sorunlar, karşılıksız bir aşk ve pişmanlık hikayesi olarak bilindiği için Austen'in diğer eserlerine kıyasla daha fazla melankolik olduğu düşünülür.

Don Johnson ve Melanie Griffith'in kızı olan Johnson, 50 Shades of Grey üçlemesindeki çalışmalarıyla tanınmasının yanı sıra The Social Network, 21 Jump Street, Suspiria, The Peanut Butter Falcon ve The High Note gibi filmlerde de yer almış, yeteneğini herkese göstermişti.

Filmin senaryosu ise daha önce pek çok filmin senaryosunda imzası olan, Ron Bass ve Alice Victoria Winslow tarafından yazılıyor. İngiliz bir tiyatro yönetmeni olan Carrie Cracknell ise filmin yönetmen koltuğunda oturacak isim. Austen'ın ünlü çalışmasına “modern esprili bir yaklaşım” şeklinde ele alınacağı yönünde açıklamalar da yapıldı. Karakterin 27 yaşında olması ve hayatının aşkını kaçırdığını düşündüğü göz önüne alırsak, bu tarz bir kitabın modern dünyaya uyarlanmasında kesinlikle bazı zorluklar olacaktır.

Ayrıca roman daha önce 1995 ve 2007 yıllarında televizyon filmi ve serisi olarak uyarlanmıştı. Hatta BBC’de yayınlanan bu mini dizide Daphne Slater ve Paul Daneman başrolünde yer almıştı. Şimdiki Persuasion'da Dakota Johnson'a kimin eşlik edeceği ise henüz gizemini koruyor.

