Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (11-17 Aralık)
11-17 Aralık haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu. Zirvede başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonu yer aldı. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...
1. Kuş Uçuşu 2. Sezon (As the Crow Flies: Season 2)
11-17 Aralık haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında ilk sırada Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonu yer alıyor.
Kuş Uçuşu 2. Sezon konusu şu şekilde : İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor. Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.
Başroldekiler: Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol
2. Kuş Uçuşu 1. Sezon (As the Crow Flies: Season 1)
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?
Başroldekiler: Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol
3. Obliterated
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Günahlar Şehri'ni ölümcül bir tehlikeden kurtaran bir özel kuvvetler ekibi, büyük bir partiyi hak etmiştir. Ancak gerçek tehdit ortaya çıkınca bir an önce ayılmaları gerekir.
Başroldekiler: Shelley Hennig, Nick Zano, Terrence Terrell
4. Yu Yu Hakusho: Season 1
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Yaptığı bir fedakârlık yüzünden canından olan genç suçlu Yusuke Urameshi, ölümcül yokai'lerle ilgili vakaları araştırması için Ruh Dedektifi olarak seçilir.
Başroldekiler: Takumi Kitamura, Jun Shison ,Kanata Hongo