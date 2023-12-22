Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (11-17 Aralık)

1. Kuş Uçuşu 2. Sezon (As the Crow Flies: Season 2)

11-17 Aralık haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında ilk sırada Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonu yer alıyor.

Kuş Uçuşu 2. Sezon konusu şu şekilde : İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor. Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.



Başroldekiler: Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol