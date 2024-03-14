Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (4-10 Mart)

Netflix, her hafta en çok izlenen programlarını ülke bazlı ve dünya ölçeğinde listeliyor. 4-10 Mart haftasında Netflix Türkiye'de dizilerde zirvenin sahibi 'Kuvvetli Bir Alkış' oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (4-10 Mart) - Resim : 1

1. Kuvvetli Bir Alkış  (A Round of Applause: Season 1)

Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Varoluşsal sancılar çeken ve bir portakalın içinde yaşadığı önceki hayatını özleyen bir adam, onlarca yılı kapsayan bir hikâyeyi anlatan bu dramada tuhaf ailesiyle uğraşır.

Başroldekiler: Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman, Cihat Süvarioğlu

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (4-10 Mart) - Resim : 2

2. FURY 

Netflix diziyi şöyle tanıtıyor:  Babasının ölümünün intikamını almak isteyen genç bir kadın, Paris'in yeraltı dünyasının ara bulucusu Fury'nin ağına dolanır.

Başroldekiler: Lina El Arabi, Marina Foïs, Mathieu Kassovitz

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (4-10 Mart) - Resim : 3

3. Avatar The Last Airbender

Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Avatar olarak bilinen bir çocuk, savaş hâlindeki dünyayı kurtarmak için dört element gücünde de ustalaşmalı ve onu durdurmaya kararlı olan acımasız bir düşmanla savaşmalıdır.

Başroldekiler: Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (4-10 Mart) - Resim : 4

4. The Gentlemen: Season 1

Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Aristokrat Eddie, kendine miras kalan aile mülkünün dev bir esrar imparatorluğuna yataklık ettiğini keşfeder. Üstelik bu imparatorluğun sahipleri bir yere gitmek istememektedir

Başroldekiler: Theo James,Kaya Scodelario,Giancarlo Esposito