Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (4-10 Mart)
Netflix, her hafta en çok izlenen programlarını ülke bazlı ve dünya ölçeğinde listeliyor. 4-10 Mart haftasında Netflix Türkiye'de dizilerde zirvenin sahibi 'Kuvvetli Bir Alkış' oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...
1. Kuvvetli Bir Alkış (A Round of Applause: Season 1)
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Varoluşsal sancılar çeken ve bir portakalın içinde yaşadığı önceki hayatını özleyen bir adam, onlarca yılı kapsayan bir hikâyeyi anlatan bu dramada tuhaf ailesiyle uğraşır.
Başroldekiler: Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman, Cihat Süvarioğlu
2. FURY
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Babasının ölümünün intikamını almak isteyen genç bir kadın, Paris'in yeraltı dünyasının ara bulucusu Fury'nin ağına dolanır.
Başroldekiler: Lina El Arabi, Marina Foïs, Mathieu Kassovitz
3. Avatar The Last Airbender
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Avatar olarak bilinen bir çocuk, savaş hâlindeki dünyayı kurtarmak için dört element gücünde de ustalaşmalı ve onu durdurmaya kararlı olan acımasız bir düşmanla savaşmalıdır.
Başroldekiler: Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley
4. The Gentlemen: Season 1
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Aristokrat Eddie, kendine miras kalan aile mülkünün dev bir esrar imparatorluğuna yataklık ettiğini keşfeder. Üstelik bu imparatorluğun sahipleri bir yere gitmek istememektedir
Başroldekiler: Theo James,Kaya Scodelario,Giancarlo Esposito