Yalı Çapkını 2. bölümde neler oldu? Yalı Çapkını 2. bölüm özeti

StarTV'nin bu sezon yayın hayatına başlayan yeni dizi Yalı Çapkını'nda Gaziantepli Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit’in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olaylar konu ediliyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan “Yalı Çapkını” dizisinin hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait.

YALI ÇAPKINI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Korhan Ailesi; Suna yerine Seyran’ı ister. Kazım, bu teklife evet der demez hazırlıklar başlar. Seyran, bu karara itiraz etse de halası Hattuç’u da babası Kazım’ı da ikna edemez. Seyran; Ferit ile evlenmekten kurtulmak için Yusuf’tan kendisini kaçırmasını ister. Ferit ise hayatında hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşündüğü için bu evliliği kafasına takmamaktadır. Hem Ferit hem de Seyran için bol aksiyonlu günler başlamak üzeredir.

Yalı Çapkını 2. bölümü izlemek için tıklayın:

YALI ÇAPKINI 3. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını dizisinin 3. bölüm fragmanı da bir süre önce yayınlandı:

YALI ÇAPKINI 1. BÖLÜM KONUSU NEYDİ?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı etkileyecektir.