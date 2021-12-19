Doğal ve temiz içerikli deodorant nedir, terlemeyi kokuyu önler mi? 5 doğal temiz içerikli deodorant önerisi

Deodorantlarla alakalı sağlığa zararlı olduğuna dair söylemlere denk gelmişsinizdir; bununla alakalı henüz kesinleşmiş bir tespit yok ancak uzmanlar araştırmalara devam ediyor. Deodorantlara mesafeli yaklaşmamız için bu şüphe bile yeterli. Hal böyle olunca doğal içerikli deodorantların da yükselişe geçmesine şaşırmıyoruz. Son dönemde doğala olan ilgi bu kadar artmışken, kozmetik dünyasının bu anlamda önceliği kişisel bakım ürünlerine vermesi bizi şaşırtmıyor çünkü bedenimizde kullandığımız her ürün doğrudan sağlığımızı da ilgilendiriyor. Farklı markalarda yüzde 100 doğal olanından tutun da organik sertifikalıya kadar pek çok alternatif bulunuyor. Denemeye değer temiz içerikli deodorantlardan favorilerimizi seçtik.

Hazırlayan: Damla Durak

DOĞAL VE TEMİZ İÇERİKLİ DEODORANT NEDİR NE DEĞİLDİR?

Deodorantlar sağlığa zararlı mıdır?

Bunun henüz bilimsel bir kanıtı olmasa da alüminyum içerikli ürünlerin sağlığa zararlı olabileceğine dair araştırmalar devam ediyor çünkü bu araştırmalarda meme tümörleri incelendiğinde dokularda alüminyum ve parabene rastlandığı söyleniyor.

Temiz içerikli deodoranttan ne anlamalıyız?

Bu ürünlerin içeriğinde üminyum, paraben, silikon ve sentetik madde kullanılmıyor.

Terlemeyi tamamen önlüyor mu?

Hayır önlemiyor çünkü sağlıklı olan vücudun terlemeye devam etmesi. Bu deodorantlar terlemeye engel olmadan bakteri oluşumunu önlüyor ve kötü kokuların önüne geçiyor.

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