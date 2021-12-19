Doğal ve temiz içerikli deodorant nedir, terlemeyi kokuyu önler mi? 5 doğal temiz içerikli deodorant önerisi
Kişisel bakımın olmazsa olmazı deodorantlar sağlığımız için dost mu düşman mı? İşte sert kimyasallardan uzak, temiz içerikli deodorantlar bu ikileme son veriyor. Doğal ve temiz içerikli 5 deodorant önerisi.
Deodorantlarla alakalı sağlığa zararlı olduğuna dair söylemlere denk gelmişsinizdir; bununla alakalı henüz kesinleşmiş bir tespit yok ancak uzmanlar araştırmalara devam ediyor. Deodorantlara mesafeli yaklaşmamız için bu şüphe bile yeterli. Hal böyle olunca doğal içerikli deodorantların da yükselişe geçmesine şaşırmıyoruz. Son dönemde doğala olan ilgi bu kadar artmışken, kozmetik dünyasının bu anlamda önceliği kişisel bakım ürünlerine vermesi bizi şaşırtmıyor çünkü bedenimizde kullandığımız her ürün doğrudan sağlığımızı da ilgilendiriyor. Farklı markalarda yüzde 100 doğal olanından tutun da organik sertifikalıya kadar pek çok alternatif bulunuyor. Denemeye değer temiz içerikli deodorantlardan favorilerimizi seçtik.
Hazırlayan: Damla Durak
DOĞAL VE TEMİZ İÇERİKLİ DEODORANT NEDİR NE DEĞİLDİR?
Deodorantlar sağlığa zararlı mıdır?
Bunun henüz bilimsel bir kanıtı olmasa da alüminyum içerikli ürünlerin sağlığa zararlı olabileceğine dair araştırmalar devam ediyor çünkü bu araştırmalarda meme tümörleri incelendiğinde dokularda alüminyum ve parabene rastlandığı söyleniyor.
Temiz içerikli deodoranttan ne anlamalıyız?
Bu ürünlerin içeriğinde üminyum, paraben, silikon ve sentetik madde kullanılmıyor.
Terlemeyi tamamen önlüyor mu?
Hayır önlemiyor çünkü sağlıklı olan vücudun terlemeye devam etmesi. Bu deodorantlar terlemeye engel olmadan bakteri oluşumunu önlüyor ve kötü kokuların önüne geçiyor.
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DOĞAL VE TEMİZ İÇERİKLİ 5 DEODORANT ÖNERİSİ
L’OCCITANE VERBENA BALM DEODORANT 185 TL
Vücut kokularını nötralize etmeye yardımcı olan balm deodorant, içeriğindeki esansiyel yağlar ve organik mine çiçeğiyle ciltte canlandırıcı bir koku bırakıyor. Alüminyum tuzu ve alkol içermeyen ürün, gücünü shea yağından alarak su kaybını önlüyor, cildi besliyor ve yumuşatıyor.
NUXE BIO ORGANIC BALM DEODORANT 100 TL
Hassas ciltlere özel geliştirilen, 24 saat etkili bu balm formdaki deodorant koltuk altlarını nemlendirip pürüzsüzleştirirken aynı zamanda tazelik ve ferahlık sağlıyor. Ürünün içeriğinde, yüksek emicilik kabiliyetine sahip organik mısır nişastası pudrası yer alıyor. Mekanik yöntemlerle öğütülen mısırdan elde edilen pudra, koltuk altlarını yumuşak ve kuru tutuyor.
ROSECE DEO BALM STICK DEODORANT 85 TL
İçeriğindeki saf uçucu yağların etkisiyle ter kokusunu önlemeye yardımcı olan ürün, üst notalarında lavanta, limon; alt notalarda ise nane, çay ağacı, vanilya, biberiye barındırıyor. Formülünde yer alan besleyici ve onarıcı yağlarla aynı zamanda koltuk altı bölgesine bakım da yapıyor.