Bu aralar en çok talep gören 10 iş becerisi

Kesin olan bir şey var: Birçok çalışan bu değişime uyum sağlamak zorunda kalacak. Bu değişimde yol gösterecek becerilere sahip olmak çok önemli. Dünya Ekonomik Forumu 803 şirketin katıldığı bir ankette şu anda hangi becerilerin önemli olduğunu ve hangilerinin önümüzdeki yıllarda hayati hale geleceğini ortaya koyuyor.

Analitik ve yaratıcı düşünme becerileri, şirketlerin şu anda çalışanlardan beklentileri arasında en üst sıralarda yer alıyor. Raporda, "Önceki araştırmalarla yapılan karşılaştırmalar, işyeri görevleri giderek daha fazla otomatik hale geldikçe, yaratıcı düşünmenin analitik düşünmeye göre öneminin arttığını gösteriyor” dedi.