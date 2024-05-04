Gündemdeki Baby Reindeer dizisinde Türk soprano sürprizi

Bugünlerde hangi arkadaşımla buluşsak o konu geliyor.

Netflix’in “Baby Reindeer” adlı dizisi.

Dün akşam itibariyle Netflix’in İngilizce TV serileri içinde 1 numaradaydı.

22-28 Nisan tarihleri arasında diziyi 22 milyon kişi seyretti.

Diziyi ben de büyük ilgiyle izledim.

Bence İngiliz drama sanatının çok güzel örneklerinden biri.

Çok hassas bir konuyu, banalliğe düşmeden, klişe bakış tuzağına düşmeden çok başarılı biçimde işlemiş.