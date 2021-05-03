Meyveleri karıştırma vakti: Lezzetiyle dondurmayı unutturacak 10 smoothie tarifi

Yaban mersinli ve yulaflı smoothie

Malzemeler

2 adet soyulmuş muz

125 gr yaban mersini (taze veya dondurulmuş)

300 g yağsız yoğurt

2 yemek kaşığı yulaf lapası

Aşama 1

Tüm meyveleri göz kararı su ile bir karıştırıcıda karıştırın. Birkaç kaşık yoğurt ekleyin e tekrar karıştırın. Daha sonra yulaf lapasını ekleyin. İhtiyaç duyarsanız biraz daha su ekleyip son kez karıştırın.

Aşama 2

Uzun su bardaklarında servis edin. Buzdolabında bekletirseniz önce karıştırıp daha sonra servis edin.