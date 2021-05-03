Meyveleri karıştırma vakti: Lezzetiyle dondurmayı unutturacak 10 smoothie tarifi
Epeydir yolunu gözlediğimiz yaz mevsimi, hızlı bir girişle artık bizlerle. Malum yaz demek, birbirinden lezzetli meyveler de demek. Sağlıklı ve ferah bir mola vermek istediğinizde bu özel 10 smoothie tarifi yanınızda olacak. Chia ve keten tohumu ekleyip, doyurucu bir ara öğün de hazırlayabilirsiniz.
Çilekli smoothie
Malzemeler
10 adet çilek (yaklaşık 175 g)
1 küçük muz, dilimlenmiş
100 ml portakal suyu, soğutulmuş
Aşama 1
Çilekleri, muz ve portakal suyuyla bir karıştırıcıda iyice karıştırın. İsterseniz bir kaç buz parçası ekleyin.
Aşama 2
Smoothie'yi servis için uzun bir bardağa dökün.
Ispanaklı smoothie
Malzemeler
2 parça dondurulmuş ıspanak (veya 2 avuç taze ıspanak)
½ avokado
1 taze veya dondurulmuş doğranmış mango
1 muz
500ml süt (tercih ederseniz badem sütü)
Aşama 1
Dondurulmuş ıspanağı güçlü bir karıştırıcıda avokado, doğranmış mango, muz ve sütle pürüzsüz olana kadar karıştırın. Artanları isterseniz buz kalıplarında dondurun.
Aşama 2
Uzun bir su bardağında servis edin. Chia ve keten tohumu da ekleyebilirsiniz.
Yaban mersinli ve yulaflı smoothie
Malzemeler
2 adet soyulmuş muz
125 gr yaban mersini (taze veya dondurulmuş)
300 g yağsız yoğurt
2 yemek kaşığı yulaf lapası
Aşama 1
Tüm meyveleri göz kararı su ile bir karıştırıcıda karıştırın. Birkaç kaşık yoğurt ekleyin e tekrar karıştırın. Daha sonra yulaf lapasını ekleyin. İhtiyaç duyarsanız biraz daha su ekleyip son kez karıştırın.
Aşama 2
Uzun su bardaklarında servis edin. Buzdolabında bekletirseniz önce karıştırıp daha sonra servis edin.
Rokalı ve maydonozlu smoothie
Malzemeler
2 avuç roka
Yarım demet maydonoz
½ avokado
½ limon suyu
Büyük bir avuç donmuş ananas parçaları
Bir parça zencefil
1 yemek kaşığı çiğ kaju fıstığı
1 muz, isteğe bağlı
Aşama 1
Tüm malzemeleri blender'a koyun, bol miktarda su ekleyin. İstenilen kıvamı elde edene kadar daha fazla su ekleyerek karıştırın.
Aşama 2
Uzun su bardaklarında servis yapın.