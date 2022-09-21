Miss Turkey ikincisi Aleyna Şirin kimdir? Yaşı, boyu, eğitimi..
Miss Turkey 2022'nin merakla beklenen finali yapıldı. Miss Turkey 2022'nin birincisi Nursena Say oldu... Aleyna Şirin ise Türkiye'yi Miss Universe'de temsil edecek. Bu makalede Aleyna Şirin kimdir, kaç yaşında, nereli? Boyu kaç gibi internette merak edilen soruların yanıtlarına bakıyoruz..
Miss Turkey 2022'nin finali dün akşam yapıldı. Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022'de kazanan isim belli oldu. Miss Turkey 2022'yi kazanan ve bu sene Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek aday Nursena Say oldu. Miss Universe'de Türkiye'yi temsil edecek isim de belli oldu: Aleyna Şirin... Peki, Aleyna Şirin kimdir, kaç yaşında, nereli? Boyu kaç? Birlikte bakalım...
ALEYNA ŞİRİN KİMDİR?
Peki, Aleyna Şirin kimdir? Türkiye'yi bu yıl Miss Universe'de temsil edecek isimse Aleyna Şirin oldu. Aleyna Şirin 21 yaşında ve 1.76 boyunda. Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
Aleyna Şirin yarışmaya katılma nedenini şöyle anlatıyor:
"Ben küçüklüğümden beri çok yoğun çalışan bir anne ve babanın çocuğuyum. Bu yüzden küçükken de kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. Ülkemi temsil etme sorumluluğumu almak istediğimi fark ettim. Bu yüzden katıldım"
Aleyna Şirin Miss Turkey kampında neler yaşadığını şöyle anlatıyor: Kesinlikle umduğumdan fazlasını buldum. Bir aile kazandım, gerek 19 arkadaşım gerek büyük isimler olsun... Onun dışında disiplinli olmayı öğrendim, kesinlikle yılmamayı, ayakta durmayı ve sabırlı olmayı öğrendim.