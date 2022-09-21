Miss Turkey ikincisi Aleyna Şirin kimdir? Yaşı, boyu, eğitimi..

Miss Turkey 2022'nin finali dün akşam yapıldı. Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022'de kazanan isim belli oldu. Miss Turkey 2022'yi kazanan ve bu sene Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek aday Nursena Say oldu. Miss Universe'de Türkiye'yi temsil edecek isim de belli oldu: Aleyna Şirin... Peki, Aleyna Şirin kimdir, kaç yaşında, nereli? Boyu kaç? Birlikte bakalım...