Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte yeni Türkiye güzeli Nursena Say
Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022 önceki akşam gerçekleşti. Yarışmada birinciliği alan isim 19 numarayla yarışan 24 yaşındaki 1.80 boyundaki Nursena Say oldu.
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Miss Turkey 2022 dün akşam gerçekleşti. Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu yarışmada sunuculuğu Berfu Yenenler yaptı.
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Merakla takip edilen Miss Turkey 2022 final elemelerinde 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. 19 numarayla yarışan Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.
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Say, ülkemizi Miss World’de temsil edecek. 24 yaşındaki Say, 1.80 boyunda ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun.
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5 numara Aleyna Şirin Miss Universe seçildi. 21 yaşındaki Şirin, 1.76 boyunda ve Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi.