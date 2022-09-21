Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir? Yaşı, boyu, eğitimi...
Miss Turkey 2022'nin merakla beklenen finali yapıldı. Miss Turkey 2022'nin birincisi Nursena Say oldu... Bu makalede Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli? Boyu kaç gibi internette merak edilen soruların yanıtlarına bakıyoruz..
Miss Turkey 2022'nin finali dün akşam yapıldı. Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022'de kazanan isim belli oldu. Miss Turkey 2022'yi kazanan ve bu sene Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek aday Nursena Say oldu. Dereceye giren diğer isimlerse Aleyna Şirin ve Selin Erberk Gurdikyan oldu. Peki, Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli? Boyu kaç? Birlikte bakalım...
NURSENA SAY KİMDİR?
Peki, Nursena Say kimdir? 19 numaralı yarışmacı Nursena Say 24 yaşında. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu. Boyu 1.80. Yaklaşık 1 yıllık mimarlık deneyimi bulunuyor.
Nursena Say, öğrencilik döneminde oyunculuk ve modellik deneyimi olduğunu da söylüyor.
Nursena Say yarışmadaki mülakatta kendisiyle ilgili şu bilgileri verdi:"Şu anda 1 yıl önce hayal ettiğim yerde oturuyorum. Benim her zaman öncelikli amacım okulumu bitirmek, mimar olmaktı. Bu benim çocukluktan beri hayalimdi. Bunu yaptım, çok sevdiğim bir ofiste çalıştım. Başka hayallerimin de olduğunu fark ettikten sonra bu yola girdim, iyi ki girmişim"