Netflix, Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizisini açıkladı (15-21 Ocak)

Netflix, geçen hafta platformda en çok izlenen yapımları paylaştı... 15-21 Ocak haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi Kübra oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...

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Netflix, Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizisini açıkladı (15-21 Ocak) - Resim : 1

10- My Demon: Limited Series

Acımasız bir iblis, taş kalpli zengin bir kadınla yaptığı anlaşmanın ardından güçlerini kaybeder. Ancak yitirdiği becerilerinin ve kalbinin anahtarı bu kadında olabilir.

Başroldekiler: Song Kang, Kim You-jung, Lee Sang-yi

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Netflix, Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizisini açıkladı (15-21 Ocak) - Resim : 2

9. Evreni Yutan Çocuk (Boy Swallows Universe)

Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: 1980'lerde Brisbane'in banliyölerinde büyüyen genç bir çocuk, hayatın sert gerçekleriyle ve ailesini tehdit eden tehlikelerle yüzleşir.

Başroldekiler: Travis Fimmel, Phoebe Tonkin, Simon Baker

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Netflix, Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizisini açıkladı (15-21 Ocak) - Resim : 3

8.  Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus

Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Ünlü komedyen Cem Yılmaz bu hicivsel ve samimi stand-up gösterisinde sosyal medya, Türklerin yurt dışı tatilleri ve kendi çocukluğu hakkında hikâyeler anlatıyor.

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Netflix, Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizisini açıkladı (15-21 Ocak) - Resim : 4

7. Amerikan Kabusu - American Nightmare: Season 1 

Bu gerçek suç temalı belgesel dizisinde 2015'teki korkunç bir haneye tecavüz sırasında kaçırılan kadın tekrar ortaya çıkınca, o ve erkek arkadaşı olayı tertiplemekle suçlanır.