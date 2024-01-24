Netflix, Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizisini açıkladı (15-21 Ocak)
Netflix, geçen hafta platformda en çok izlenen yapımları paylaştı... 15-21 Ocak haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi Kübra oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...
10- My Demon: Limited Series
Acımasız bir iblis, taş kalpli zengin bir kadınla yaptığı anlaşmanın ardından güçlerini kaybeder. Ancak yitirdiği becerilerinin ve kalbinin anahtarı bu kadında olabilir.
Başroldekiler: Song Kang, Kim You-jung, Lee Sang-yi
9. Evreni Yutan Çocuk (Boy Swallows Universe)
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: 1980'lerde Brisbane'in banliyölerinde büyüyen genç bir çocuk, hayatın sert gerçekleriyle ve ailesini tehdit eden tehlikelerle yüzleşir.
Başroldekiler: Travis Fimmel, Phoebe Tonkin, Simon Baker
8. Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Ünlü komedyen Cem Yılmaz bu hicivsel ve samimi stand-up gösterisinde sosyal medya, Türklerin yurt dışı tatilleri ve kendi çocukluğu hakkında hikâyeler anlatıyor.
7. Amerikan Kabusu - American Nightmare: Season 1
Bu gerçek suç temalı belgesel dizisinde 2015'teki korkunç bir haneye tecavüz sırasında kaçırılan kadın tekrar ortaya çıkınca, o ve erkek arkadaşı olayı tertiplemekle suçlanır.