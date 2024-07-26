Yaz turnesine çıkan Kenan Doğulu, dev valizi ile şaşkınlık yarattı
Yaz turnesine hazırlanan Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile birlikte havalimanında görüntülendi. Ünlü şarkıcı dev valiziyle kısa sürede ilgi odağı oldu.
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Ünlü müzisyen Kenan Doğulu, her yaz olduğu gibi bu sene de yaz turnesi için hazırlıklarını tamamladı.
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Eşi Beren Saat ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Kenan Doğulu, dev valiziyle herkesi şaşkına uğrattı.
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Turneye çıkan ünlü şarkıcıyı yolcu eden eşi Beren Saat gülmekten konuşmakta zorlandı.
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Beren Saat ise eşinin o hallerini görüntüye alırken gülme krizine girdi.