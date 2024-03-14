Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (4-10 Mart)

10- Benim Adım Loh Kiwan

Kuzey Kore'den iltica eden Loh Kiwan, mülteci statüsü elde etmek için uğraştığı Belçika'da tüm umudunu kaybetmiş, kederli bir kadınla karşılaşır.



Başroldekiler: Song Joong-ki,Choi Sung-eun,Waël Sersoub