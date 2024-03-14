Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (4-10 Mart)
Netflix Türkiye'de, Türk izleyicilerin geçtiğimiz hafta en çok izlediği 10 film belli oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca (4-10 Mart) Netflix’te film kategorisinde “Damsel” birinci sırada yer aldı. İşte Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film…
10- Benim Adım Loh Kiwan
Kuzey Kore'den iltica eden Loh Kiwan, mülteci statüsü elde etmek için uğraştığı Belçika'da tüm umudunu kaybetmiş, kederli bir kadınla karşılaşır.
Başroldekiler: Song Joong-ki,Choi Sung-eun,Waël Sersoub
9- Çılgın Hırsız 3
80'lerin çocuk yıldızıyken süper kötüye dönüşen Balthazar'ı yakalayamayan Gru işini kaybeder ama bir ikiz kardeşi olduğunu öğrendiğinde hayatı yeniden renklenecektir.
Başroldekiler: Steve Carell,Kristen Wiig,Trey Parker
8- Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu
Tek başına göreve çıkan yalnız bir astronot, görevin altıncı ayında gemisinde saklanan gizemli bir yaratığın yardımıyla evliliğindeki sorunlarla yüzleşir.
Başroldekiler: Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano
7- Kaçış Planı
Haksız yere suçlanıp kendi tasarladığı kaçılması imkânsız bir hapishaneye atılan yapısal güvenlik uzmanı Ray, firar etmek için tüm bilgi birikimini kullanmak zorundadır.
Başroldekiler: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel