Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (4-10 Mart)

Netflix Türkiye'de, Türk izleyicilerin geçtiğimiz hafta en çok izlediği 10 film belli oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca (4-10 Mart) Netflix’te film kategorisinde “Damsel” birinci sırada yer aldı. İşte Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film…

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (4-10 Mart) - Resim : 1

10- Benim Adım Loh Kiwan

Kuzey Kore'den iltica eden Loh Kiwan, mülteci statüsü elde etmek için uğraştığı Belçika'da tüm umudunu kaybetmiş, kederli bir kadınla karşılaşır.

Başroldekiler: Song Joong-ki,Choi Sung-eun,Waël Sersoub

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (4-10 Mart) - Resim : 2

9- Çılgın Hırsız 3

80'lerin çocuk yıldızıyken süper kötüye dönüşen Balthazar'ı yakalayamayan Gru işini kaybeder ama bir ikiz kardeşi olduğunu öğrendiğinde hayatı yeniden renklenecektir.

Başroldekiler: Steve Carell,Kristen Wiig,Trey Parker

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (4-10 Mart) - Resim : 3

8- Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu

Tek başına göreve çıkan yalnız bir astronot, görevin altıncı ayında gemisinde saklanan gizemli bir yaratığın yardımıyla evliliğindeki sorunlarla yüzleşir.

Başroldekiler: Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film (4-10 Mart) - Resim : 4

7- Kaçış Planı

Haksız yere suçlanıp kendi tasarladığı kaçılması imkânsız bir hapishaneye atılan yapısal güvenlik uzmanı Ray, firar etmek için tüm bilgi birikimini kullanmak zorundadır.

Başroldekiler: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel