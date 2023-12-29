Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu (18-24 Aralık)

9- Can Dostum - Good Will Hunting

Will (Matt Damon), bir üniversitede hademelik yapan süper zeki bir gençtir. Will, bir türlü sokak kavgalarından kendini alıkoyamaz ve başı derde girer. Hapise düşmek üzere olan Will'i bu durumdan kurtarabilecek tek kişi onun yeteneklerini farkeden, okulun profesörlerinden Sean McGuire'dır (Robin Williams).

Başroldekiler: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck