Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu (18-24 Aralık)
Netflix, her hafta en çok izlenen programlarını ülke bazlı ve dünya ölçeğinde listeliyor. 18-24 Aralık haftasında Netflix Türkiye'de zirvenin sahibi 'Rebel Moon — Part One: A Child of Fire' oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 filmi..
10- Evlen Benimle - Marry Me
Ünlü nişanlısıyla sahnede gerçekleştireceği düğünü sarpa saran bir pop yıldızı, seyirciler arasından bir lise matematik öğretmenini seçip onunla evlenir.
Başroldekiler: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma
9- Can Dostum - Good Will Hunting
Will (Matt Damon), bir üniversitede hademelik yapan süper zeki bir gençtir. Will, bir türlü sokak kavgalarından kendini alıkoyamaz ve başı derde girer. Hapise düşmek üzere olan Will'i bu durumdan kurtarabilecek tek kişi onun yeteneklerini farkeden, okulun profesörlerinden Sean McGuire'dır (Robin Williams).
Başroldekiler: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck
8- Ölümlü Dünya
Netflix filmi şöyle tanıtıyor: Yaşanan bir aksilik kimliklerini ifşa edip patronlarını öfkelendirince hem kiralık katillik hem de restoran işletmeciliği yapan bir ailenin başı büyük belaya girer.
Başroldekiler: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak
7- Denizci - The Marine
Karısı tuzağa düşürülerek kaçırılan bir donanma görevlisinin onu kurtarabilmek için verdiği mücadeleyi anlatan film, bol aksiyon dolu sahneleri ile türün örnekleri arasında yerini alıyor.
Başroldekiler: John Cena, Robert Patrick, Kelly Carlson