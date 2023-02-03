Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu (23- 29 Ocak)
Geçtiğimiz hafta boyunca (23-29 Ocak) Netflix Türkiye'de en çok izlenenler belli oldu. Dizi kategorisinde "Şahmaran", film kategorisinde ise "Narvik" zirvede yer aldı.
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Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 23-27 Ocak haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şu şekilde:
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1. Şahmaran (1. sezon)
Şahmaran efsanesinden yola çıkan Şahmaran dizisi Netflix'de oldukça ilgi çekmiş görünüyor. Hem de sadece Türkiye'de değil. Netflix'in geçen haftaya ilişkin paylaştığı rakamlar da bunu doğruluyor. Şahmaran, Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen dizi oldu. Şahmaran aynı zamanda Netflix'te 53 ülkenin Top 10 listesinde yer aldı. 14 ülkede ise Top 10 listesinin 1 numarasında yer aldı.
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2. Wednesday (1. Sezon)
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3. Ginny & Georgia (2. Sezon)