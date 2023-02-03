Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu (23- 29 Ocak)

1. Şahmaran (1. sezon)

Şahmaran efsanesinden yola çıkan Şahmaran dizisi Netflix'de oldukça ilgi çekmiş görünüyor. Hem de sadece Türkiye'de değil. Netflix'in geçen haftaya ilişkin paylaştığı rakamlar da bunu doğruluyor. Şahmaran, Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen dizi oldu. Şahmaran aynı zamanda Netflix'te 53 ülkenin Top 10 listesinde yer aldı. 14 ülkede ise Top 10 listesinin 1 numarasında yer aldı.