Serenay Sarıkaya'lı Kimler Geldi Kimler Geçti hangi ülkelerde ilgi çekti?
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs'ta Netflix'te izleyici ile buluştu. İlk hafta rakamlarına göre dünya çapında da büyük ilgi görmüş durumda.
Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Hakan Kurtaş'ın başrollerinde olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin senaristi Ece Yörenç. Dizi 1. sezonuyla 9 Mayıs'ta Netflix'te izleyici ile buluştu.
Netflix, 6 Mayıs-12 Mayıs haftasında platformda en çok izlenen yapımları paylaştı. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi beklendiği gibi Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen dizi oldu. Ancak rakamlar bununla sınırlı değil.
DÜNYADA 3. OLDU
Dizi geçtiğimiz hafta 21.300.000 saat ile dünyada en çok izlenen 3. İngilizce olmayan dizi oldu. Dizi bu izlenme oranıyla İngilizce dizilere göre de en çok izlenen 2. dizi oluyor.
63 ÜLKEDE İLK 10'DA
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi geçen hafta tam 63 ülkede en çok izlenen 10 dizi arasına girdi. Arjantin'den Venezuela'ya, İtalya'dan Kenya'ya, Romanya'dan Pakistan'a dizi dünyanın dört bir yanında ilgi çekmiş görünüyor.