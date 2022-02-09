Saç kabarmasını ve elektriklenmesini önlemek için 10 yöntem

Neredeyse hepimiz saçlarımızda elektriklenmeler, kabarmalar ve keçe gibi görüntüler ile savaşıyoruz. Fakat kabarma önleyici ürünler kullandığımız zamanlarda bile, özellikle kavurucu yaz sıcaklarında, hiçbir işe yaramıyormuş gibi görünüyor. Ürünün işe yaramamasının bir nedeni uygulamak için duştan sonra çok fazla süre beklemek olabilir. Bir diğer sebebi ise, tıpkı bitki köklerinin toprakta en yakın su kaynağına gitmesi gibi saçların da havadaki en yakın nem kaynağına ulaşmasıdır. Bunun saça etkisi ise, kıvrımlar ve kabarıklıklarda dolu bir kafadır. Fakat derlediğimiz 10 yöntem ile sıcak ve nemli günlerde saçınızı kontrol altına almak artık hayal olmayacak. Peki kabaran saçlarını nasıl kontrol altına alabilirsiniz. Kabaran saçları yatıştırmak için 10 ipucu!

İyi bir saç kesimi ile başlayın

Kuru ve ölü uçlardan kurtulun. Kırılmış uçlar daha fazla hasara ve kabarmaya neden olarak saç tellerinden yukarı doğru hareket edebilir. Bu yüzden yıpranmış uçlardan hemen kurtulmak gerekir! Nemli bir yerde yaşıyorsanız, küt bir saç kesimi ağırlığın korunmasını sağlayarak saçları aşağıda tutmaya yardımcı olabilir.

Sıcaklığı düşürün

Sıcak duş, kaslarınıza iyi gelse de saçlarınıza pek de iyi gelmez. Sıcak suyu kütikülün yükselmesine sebep olur ve kütiküller yükseldiğinde ise saç daha fazla neme ihtiyaç duyar. Bu soğuk suyla duş alın demek değildir, ılık su saçlarınıza daha faydalı olacaktır.

Akıllıca yıkayın

Yüksek alkol içeren şampuan veya saç kremleri saçı kurutarak, saçın nem aramasına neden olma eğilimindedir. Kabarmaları önlemek için, gliserin gibi nemlendirici içeren şampuanları tercih edin.

Koşullanmayın

Her duş aldığınızda saçınızı şampuanlamak zorundaymış gibi bir düşünceye kapılmayın. En iyi kabarma önleyici şampuanlar bile, saçınızın doğal yağlarını ve nemini yok edebilir. Bunun yerine duş alırken haftada bir sadece doğal neminizi koruyacak şekilde enseden uçlara doğru saç kremi uygulayabilirsiniz.

Maske yapın

Kabarmış saçlarınıza haftada bir kez maske uygulayın. Hindistan cevizi yağı, argan yağı başta olmak üzere hemen hemen diğer tüm doğal doğal yağlar saçınızda harikalar yaratabilir.

Ovalamayı azaltın

Duştan sonra havlu ile saçınızı çok sert bir şekilde sürtmek veya ovmak katikülü bozar. Bunun yerine saçınızı bir havluya sarıp kurumasını beklemeniz daha iyi olacaktır. Pamuklu yastık kılıfınızı ipek bir yastık kılıfı ile değiştirerek de sürtünmeyi azaltabilirsiniz.

Gece duş aldıysanız ve ertesi gün saçınız için güzel bir görünüm elde etmek istiyorsanız, saçınızı gevşek topuz yapıp yatmayı deneyin. Bu, siz sağa sola dönerken saçınızın hareket etmesini engeller.

Şekillendiricileri akıllıca kullanın

Saçınızı elektriklenme ve kabarmadan korumanın en iyi yolu, duştan hemen sonra saçınıza durulanma gerektirmeyen bir bakım uygulayarak nemi hapsetmektir. Saç yağlarını deneyebilirsiniz.

Saçlarınızı ısıdan koruyun

Saçınızda sıcak aletlerin kullanımını en aza indirin. Eğer maşadan vazgeçemiyorsanız da mutlaka zararı azaltmak için ısı koruyucu kullanın.

Buklelerinizi dağıtın

Eğer kıvırcık veya dalgalı saçlara sahipseniz, muhtemelen fön makineleri en büyük düşmanınızdır. Fakat küçük bir değişiklikle bunu tersine çevirip, kabarmayla savaşta kendi lehinize kullanabilirsiniz. Ön kısma bir difüzör takın ve ayırdığınız kısımların kurumasını beklerken saçınızı tarayın. Normal saç kurutma makineleri saçı savurarak sürtünmeye ve kabarmaya neden olurken, difüzör saçınızı yıpratmadan kurutur.

Fırça kullanın

Saçınıza şekil verdiğinizde, kafanızda hala bazı küçük uçuşan kısımlar olabilir. Bunları sabitlemek için, saçınızı taramadan önce temiz bir maskaranın fırçasına alkolsüz saç spreyi sıkın. Böylece bebek saçlarınızı kafanıza sabitleyerek gün boyu mükemmel görünüm elde edebilirsiniz.