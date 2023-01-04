2023'e damgasını vuracak 5 tırnak trendi

Nail Art yani tırnak sanatı kadınlar arasında oldukça popüler. 2022 yılında da bu popüleritesini korumaya devam etti. Peki 2023 yılında yeni neler var? Az bakım gerektiren stillerden şık tırnak aksesuarlarına kadar 5 tırnak trendi...

2023'TE MODA OLACAK 5 TIRNAK TRENDİ

İnce krom görünümü

Ulusal tırnak stüdyosu Townhouse, Hayley Bieber'ın ultra parlak maniküründen ilham alarak, sırlı halka tırnak trendine yeni bir soluk getirirken, krom kaplı opak bir tasarım olan Dazzling Disco'yu yarattı. Sırlı, parlak bir yüzey için kromla kaplanmış sütlü bir beyaz ojeyi denemelisiniz.

Temiz kız estetiği

Nail Artist Iram Shelton'a göre sade ve temiz görünen tırnakları sevenler için bu renk tonu harika. Bu renkler tırnağınıza, temiz, bakımlı ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Hem kusurları gizliyor hem de az bakım gerektiriyor.

Zar zor farkedilen French

French yani Fransız manikürü 2022 yılında tekrar yavaş yavaş popüler olmaya başladı ama French'in asıl yılı bu sene... Ancak bir farkla. Bu yıl Frenchler çok ince ve doğal olacak. Elleri ve tırnakları şık gösteren, zar zor fark edilen ince beyaz uçları düşünebilirsiniz...

Tırnak aksesuarları

Elmas taşlardan ışıltıya, mat ve parlak tırnaklardan dokulu motiflere ve eğlenceli tasarımlara vurgu yapan tırnaklar 2023'te de popüler olmaya devam edecek. İster her tırnağın üzerinde kristal olsun, ister ufak bir taş. Bu basit eklemelerin tırnağı olduğundan daha gösterişli yaptığı kesin.

Tırnak takıları ve metaller

Tırnak piercingleri ve mücevherleri 2023 yılına adeta damga vuracak. 2022'de ortalama tırnak boyu geçerliyken 2023'te uzun tırnakların daha moda olması bekleniyor. Çünkü sarkan elmas taşları ile tırnakları delmek gereliyor.

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