Sıradışı ve dikkat çekici: 2023'ün en büyük 9 güzellik trendi

2023 yılına hızlı bir giriş yaptık. Bu yılın, güzellik, giyim, makyaj trendleri yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. İlk bakışta görecekleriniz size sıra dışı gelebilir. Fakat yeni trendleri aslında moda ikonları ve ünlü modacıların defilelerinde gördük. İşte 2023'te dikkat edilmesi gereken en büyük dokuz güzellik trendi.

Y2K (Milenyum modası) Devam Ediyor

Pırıltılı, fütüristik ve milenyumdan etkilenen Y2K dönemi, 2023'te kırılma noktası yaşıyor.

Makyaj sanatçısı Marcelo Gutierrez: Genç neslin çağı yeniden yorumlama şeklinin, renklerden ve dokulardan geçtiğini hissediyorum: Holografik gölgeler, metaller ve mat bu senenin modası...

Sıcak Saç Renkleri

Sarışından esmere, trend olan saç rengi tonları zengin ve sıcak bir hal alıyor. Bella Hadid'in Aspen sarısını ve Kim Kardashian'ın ballı saçlarını düşünebilirsiniz.

Retro Flaş makyaj

Cildiniz 2023'te aydınlanacak. Tertemiz, bakımlı ve sağlıklı bir cilt bu sene ön plana çıkacak. Şimdiden cildinizi bu aydınlık makyaj için hazırlamayı unutmayın.

Yüz ve Vücut Takıları

Yüz ve vücut takıları 2022'de büyük rağbet gördü. 2023'te de popülaritesini koruyacak olan takılar, yüzü ve vücudu canlı sanat alanına dönüştürecek. İster çil benzeri bir mücevher yerleştirin, ister kaşlarınızı taşla kaplayın.

Üçüncü göz mücevherler, kelebekler, yıldızlar, kristaller... Önümüzdeki aylarda seçenekler daha da artacaktır.

Daha çok Liner

Eyeliner uygulamasında bol bol yenilik yaşanıyor. Uzatılmış kedi kuyrukları hala popüler olsa da, yeni yılın eyeliner'ı iki kez çekilmeyi garanti etmeye devam edecek.

Daha Az Kaş, Daha Fazla Eğlence

Bu yıl Y2K modasının getirdiği kalın taranan kaşlara veda ediyoruz. Marc Jacobs'ın podyumda rengini ağartarak açtığı kaşlar ve makyöz Lucia Pieroni'nin şeffaf kaş uygulaması çok konuşuldu. Ünlü rapçi Doja Cat, işleri bir adım daha ileri götürerek kaşlarını tamamen kazıdı ve yeni bir akıma öncülük etti.

Kısa kıvırcık saçlar

Kısa saçı tercih edenler bu sene üzerine bir de dalga ekliyor. Evet bir zamanlar Shakira ile özdeştirdiğimiz saç modeli 2023'te tekrar moda olmaya başlıyor.

Cilalı manikür

Mücevherler, parıltılar ve diğer süslemeler bu yıl bol olabilir, ancak 2023'te tırnaklarda mutlaka yapılması gereken en önemli şey güzel ve cilalı bir manikür. Jennifer Lopez'in tırnak sanatçısı Tom Bachik, uzamamış tırnaklara sürülen yanlış renkler kadar kötü bir şey yok.

Makyaj olarak cilt bakımı

Doğal ve sağlıklı cilt bir kadının en değerli hazinesidir diyebiliriz. Bu yıl da taze cilt ön planda. Daha az makyaj yapılması öneriliyor. Sonuçta mükemmel bir cilt bakımı rutininin yerini hiçbir şey tutamaz değil mi?