40 yaş sonrasında genç ve dinç bir yüze sahip olmak için 8 öneri

Cilt yaşlanması, karmaşık bir biyolojik süreçtir. Cilt sağlığı ve güzelliği insanlarda genel “iyilik” ve “sağlık” algısını temsil eden temel faktörlerden biri olarak kabul edilir. Doğru bakım bakım yöntemleriyle yaşlanma belirtilerini azaltabilir, cildinizi canlandırabilirsiniz. İşte bazı öneriler....

Cildinizi güneşten koruyun

Güneş, erken cilt yaşlanmasına neden olan en büyük etkenlerden biridir. Bulutlu günlerde bile her gün SPF'si 30 veya daha yüksek olan güneş kremi kullanarak cildinizi zararlı UV ışınlarından koruduğunuzdan emin olun. Ayrıca cildinizi güneş ışınlarından daha fazla korumak için geniş kenarlı bir şapka ve güneş gözlüğü kullanın.

Yaşlanmayı önlemek için sigara ve alkolden uzak durun

Sigara ve alkol tüketimi kırışıklıklara ve diğer yaşlanma belirtilerine neden olabilir. Ayrıca cilt kanseri geliştirme riskinizi de artırırlar. Mümkün olduğunca sigara ve alkolden uzak durmaya çalışın.

Kırışıklıklarla savaşmak için bolca uyuyun

30'lu yaşlarda, çoğu kadının her gece yaklaşık sekiz saat uykuya ihtiyacı vardır. Cildinizi sağlıklı tutmak için yeterince uyumak çok önemlidir. Aynı zamanda kırışıklıklarla savaşmaya da yardımcı olur. Uyku sırasında cilt kendini onarır ve yeniler. Düzenli bir uyku programı oluşturduğunuzdan emin olun ve yatmadan önce elektronik cihaz kullanmaktan kaçının.

Parlayan ciltler için sağlıklı beslenin

Cildinizin en iyi şekilde görünmesini sağlamak için sağlıklı bir diyet şarttır. Diyetinize bol miktarda meyve, sebze ve tam tahıl eklediğinizden emin olun. Enflamasyona neden olabilecek ve akne kırılmalarına ve kırışıklıklara yol açabilecek işlenmiş gıdalardan ve şekerli içeceklerden kaçının.

Nemlendirici kullanın

Cildinizi nemlendirmek, genç ve sağlıklı görünmesini sağlamanın en basit yollarından biridir. Hafif ve çabuk emilen bir nemlendirici seçin ve her sabah ve akşam yüzünüze ve boynunuza uygulayın.

Uyurken cildinizi onarmaya ve onarmaya yardımcı olabilecek bir gece kremi kullanmayı da düşünebilirsiniz. Cildinizi nemlendirmeniz özellikle havanın soğuk ve kuru olduğu kış aylarında önemlidir.

Bol su için

Cildinizi nemli tutmak için bol su içmek çok önemlidir. Günde en az sekiz bardak su içmeyi hedefleyin. Sade su içmekten sıkılma eğilimindeyseniz, bir dilim limon veya salatalık eklemeyi deneyin.

Cilt esnekliği için düzenli egzersiz yapın

Egzersiz, sağlıklı bir yaşam tarzının bir diğer önemli parçasıdır. Cildinizin tonlu ve elastik kalmasına yardımcı olur ve ayrıca cilt kanseri riskini azaltabilir. Egzersizler, kan dolaşımını ve cilde oksijen ve besin iletimini artırarak cilt koşullarını iyileştirir. Her gün en az 30 dakika egzersiz yapmayı hedefleyin.

Cildinizi korumak için vitaminleri önemseyin

E vitamini, sağlıklı bir cilt için gerekli olan bir besindir. Cildi hasardan korumaya yardımcı olur ve ayrıca kırışıklıkların ve yaşlılık lekelerinin görünümünü azaltabilir. E vitaminini kabuklu yemişler ve tohumlar gibi gıda kaynaklarından alabilir veya bir takviye alabilirsiniz.

C vitamini, sağlıklı bir cilt için gerekli olan bir besindir. Cildi güneş hasarından korumaya yardımcı olur, iltihaplanmayı azaltır ve kollajen üretimini destekler. C vitaminini narenciye, dolmalık biber ve brokoli gibi gıda kaynaklarından alabilirsiniz. Diyetinizden yeterince alamıyorsanız, bir takviye de alabilirsiniz.