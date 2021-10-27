Cadılar Bayramı (Halloween) makyajı için 20 öneri: İlginç tasarımlar
Cadılar Bayramında bir programınız varsa birbirinden ilginç karakterlere bürünmeye ne dersiniz? Sizler için pek çok farklı makyaj artistinden ilham aldığımız makyaj stiliyle kostümünüzü sevimli veya korkutucu görünümlerden herhangi biriyle tamamlayın. İşte Cadılar Bayramı için 20 makyaj önerisi...
31 Ekim'de gerçekleşecek olan Cadılar Bayramı için geri sayım başladı... En ilginç, en korkunç kostümlerinizi, hazırlayın, makyaj çantanızı ortaya çıkartın çünkü sizler için makyaj artistlerinden ilham aldığımız farklı karakterlerle dolu yüz makyajlarını derledik. Derlediğimiz bu makyaj stilleri ile hemen hemen her karaktere dönüşebilirsin. Peki bu Cadılar Bayramında sen ne olmak istersin? (Ayrıca tırnaklarınıza da Cadılar Bayramı konsepti katmak istiyorsanız Cadılar Bayramı için 30 nail art fikri listemize de bakabilirsiniz)
Elele.com.tr
101 Dalmaçyalı çizgi filminin kötü kalpli karakteri Cruella de Vil
Makyaj artisti: @emmafarrellmakeup
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The Addams Family film serisinden Morticia Addams karakteri
Makyaj artisti: @ellycatt
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Masum Sanık Roger Rabbit (Who Framed Roger Rabbit) filminden Jessica Rabbit karakteri
Makyaj artisti: @katiifirecat
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Joker
Makyaj artisti: @ellycatt
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