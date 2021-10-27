Cadılar Bayramı (Halloween) makyajı için 20 öneri: İlginç tasarımlar

31 Ekim'de gerçekleşecek olan Cadılar Bayramı için geri sayım başladı... En ilginç, en korkunç kostümlerinizi, hazırlayın, makyaj çantanızı ortaya çıkartın çünkü sizler için makyaj artistlerinden ilham aldığımız farklı karakterlerle dolu yüz makyajlarını derledik. Derlediğimiz bu makyaj stilleri ile hemen hemen her karaktere dönüşebilirsin. Peki bu Cadılar Bayramında sen ne olmak istersin? (Ayrıca tırnaklarınıza da Cadılar Bayramı konsepti katmak istiyorsanız Cadılar Bayramı için 30 nail art fikri listemize de bakabilirsiniz)

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101 Dalmaçyalı çizgi filminin kötü kalpli karakteri Cruella de Vil

Makyaj artisti: @emmafarrellmakeup



