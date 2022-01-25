Cher ve Saweetie, M.A.C Cosmetics'in yeni yüzü oldu

Markanın verdiği değerlerle bağdaşan Cher ve Saweetie geleneklere meydan okumaktan çekinmeyen, topluluğa cesaret veren ve makyajın yaratma amacını özetleyen iki önemli isim #ChallengeAccepted dedi. Farklı kimliklere sahip olmalarına rağmen Cher ve Saweetie, M.A.C Cosmetics'in amaçladığı kampanya doğrultusunda doğru iki isim oldu.

İnatçı bir karaktere sahip olduğunu ve hayır kelimesini kabul etmediğini söyleyen Cher aslında kişiliğini bulduğundan beri #ChallengeAccepted dediğini vurguluyor. Öte yandan Saweetie şu sözlere yer veriyor: "Benim için bir ikon olmak, sınırların ötesine geçerek konfor alanınızın dışına çıkmaktır, bu yüzden bu meydan okuma kampanyası tam bana göre". Aslında iki farklı karakterin bir araya gelmesinden doğan güç, M.A.C ürünlerinin amacında da ortaya çıkıyor.

Her yaşam tarzına uygun olmasını amaçlayan M.A.C ürünleri, sınırın ötesine geçmek isteyenler için yeni ürünlerini tanıtıyor.