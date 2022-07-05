Cildiniz zarar görmesin! Yaz mevsiminde cildi koruyan 7 etkili öneri

Yaz ayları gelince ciltte oluşan problemler daha da çok gün yüzüne çıkıyor. Cilt lekeleri, kızarıklıklar, geniş gözenekler yaz mevsiminde cilde iyi bakılmadığı müddetçe daha da fazlalaşabiliyor. Bunlara ek yaz aylarında zararları ultraviyole ışınlarından yeterince korunmakdıkça cilt lekelerinde artışlar gözlemlenebiliyor. Peki yaz mevsiminde cildi korumak için neler yapılmalı? Dermatoloji Uzmanı Dr. Murat Yılmaz, cildimizde oluşabilecek sorunlara karşı almamız gereken önlemleri anlattı

Acıbadem Zekeriyaköy Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Murat Yılmaz, yaz aylarında güneşten yeterince korunmadığımızda cilt kanserine yakalanma riskinin de önemli oranda arttığına dikkat çekerek, “Üstelik ozon tabakasının giderek incelmesi nedeniyle cilt kanserlerinin en tehlikeli türü olan melanomun görülme sıklığı günümüzde giderek artıyor. Bu nedenle yaz mevsiminde bronzlaşmaktan kaçınmalı, sadece güneşli günlerde değil bulutlu havalarda dahi korunmayı asla ihmal etmemeliyiz” diyor.

Bu saatlerde güneşe çıkmayın

Güneşli havalarda cilt sağlığınız için dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri, güneş yanıklarına karşı önlem almak olmalı. Dolayısıyla güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce güneş koruyucu kullanmayı asla ihmal etmeyin. Ayrıca güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 11.00-17.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalmamaya özen gösterin. Güneş koruyucuyu ürünü denizden çıkınca tekrar sürüp, şemsiye altında güneşlenmeniz isabetli olacaktır.

Ürün seçimine dikkat edin!

Cilt tipine uygun, yüksek düzeyde koruyucu ve güvenli ürün seçimi cildimizi korumada büyük önem taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Murat Yılmaz, özellikle yüz için kişinin cilt tipine uygun olacak şekilde lekeli, akneli ya da hassas ciltlere yönelik ürünlerin tercih edilebileceğini belirterek, “Çocuklar için kimyasal koruyucu içermeyen ve kolay uygulanabilir süt kıvamlı losyonlar kullanılabilir. Komedojenik olmayan ve hipoalerjenik ürünler kullanmak ürün güveliği açısından önemlidir” diyor. Yüzümüz başta olmak üzere cildimiz güneşten ve yoğun su temasından kavrulup, yıpranabiliyor. Bu nedenle cilt temizliğinde kurutmayan bir temizleyici seçmeye ve günlük nemlendirici losyonlar kullanmaya özen gösterin. Sıcak yaz günlerinde balsam kıvamlı nemlendiriciler sizi bunaltacağı için losyon bazlı nemlendiricileri tercih etmenizde fayda var.

Cilt bakımı nasıl yapılır merak ediyorsanız 'Gündüz cilt bakımı nasıl yapılmalı?' haberimize bakabilirsiniz.

Su tüketimini artırın

Yaz mevsiminde cilt sağlığınız için her gün bol bol su içmeyi asla ihmal etmemeniz gerekiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Murat Yılmaz, hem cildinizin sağlığı hem vücudunuzun zindeliği için yazın su tüketimini arttırmanız gerektiğini vurgulayarak, “Terleme ve solunumla kaybolan suyu yerine koymak için günlük 3 litre civarında su içmeyi alışkanlık edinin. Ayrıca hem ödem atıcı hem metabolizmayı hızlandırıcı olması nedeniyle her sabah uyanır uyanmaz bir bardak su için” diyor.

Sofranızda antioksidanlara yer verin

Güneşin zararlı etkilerini azaltan antioksidan içeriği yüksek gıdaları düzenli olarak tüketmeye çalışın. Yaban mersini başta olmak üzere çilek ve tüm böğürtlen ailesi, kavun, yeşil çay ve ceviz, soya fasulyesi ve balık gibi omega 3 içeren gıdalar içerdikleri antioksidan sayesinde cildimizi güneşin zararlı etkilerinden koruyorlar.

Yanınızda sprey bulundurun

Yazın sivrisinek ve diğer haşerelerden muzdarip olmayanımız yok diyebiliriz. Gözle görülen ya da görülemeyecek kadar küçük olabilen her türlü böceğin ısırığı ciltte kaşıntılı, küçük kabarcıklar oluşturuyor. Yanınızda böcek savar spreyler bulundurabilir ve dışarıya çıkmadan önce açıkta kalan vücut bölgelerinize kullanabilirsiniz. Bitkisel içerik istiyorsanız lavanta yağı iyi bir seçenek olacaktır. Böcek ısırıkları için antibiyotikli kortizol kombinasyonu kremlerden 4-5 gün kullanmak da sorununuzu dindirebilir. Ancak dikkat! Doktorunuza danışmadan asla ilaç kullanmayın.

Alerjik döküntüye karşı önlem alın

Özellikle incir, kereviz ve limon gibi bazı bitkilerin yaprakları güneşle tetiklenip alerjik döküntüler yapabiliyorlar. Fitofotodermatit denilen bu sulantılı döküntüler sizi panikletip keyfinizi kaçırabilir. O nedenle çıplak kol ve bacaklarınızın bitki yapraklarıyla haşır neşir olmadığından emin olun. Egzotik meyve, kuru yemiş ve kabuklu deniz ürünleri de sıkça alerjik reaksiyona neden oldukları için bu besinlere karşı da dikkatli olmanız önemli.