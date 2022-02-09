Problemli ciltlere son! Cilt tipine uygun nemlendirici nasıl seçilir?

Kış ayları ciltte hasarlara yol açabilir. Dışarıdaki kuru ve soğuk hava ile içerideki sıcak ve nemli hava karıştığında ciltte çatlaklar, kurumalar ve hasarlar oluşabilir. Kuru cilt, basit bir nemlendirme rutini ile düzeltilebilir. Peki cilt tipinize göre nemlendirici nasıl seçilir? Hangi cilt tipine göre hangi formüllü nemlendirici kullanılmalı? İlk olarak nemlendirici seçeneklerine baktıktan sonra ardından cilt tipinize göre uygun olan nemlendiricileri sıraladık ve son olarak nemlendirici kullanırken dikkat etmeniz gereken püf noktaları derledik. İşte Nemlendirici hakkında tüm detaylar: (Bu makalenin ardından cilt lekelerine karşı 5 kesin çözüm başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

Nemlendirici çeşitleri

Nemlendirici çeşitleri; jeller, losyonlar, kremler veya merhemler olabilir. Aralarında bazı ince farklar vardır. Jeller, su bazlı olduklarından ciltte losyondan daha hafif bir his oluştururlar. Kremler, losyon ve jellerden daha kalındır ve daha fazla yağ içerir bu yüzden de daha fazla nemlendirir. Merhem ise en kalın olanıdır, kuru bir cildi iyileştirmede en etkili çözümdür.

Hangi cilt tipine sahipsin?

Doğru nemlendiriciyi ancak cilt tipinize ve cildinizin kuruluk derecesine göre seçebilirsiniz.

Normal cilt

Normal bir ciltte sadece mevsime bağlı kuruluk yaşıyorsanız, losyon kullanmak çoğu genç yaşta insan için yeterli olacaktır. Fakat yaş ilerledikçe cilt daha az nem tutar bu da daha fazla takviyeye ihtiyaç duyulmasına sebep olur. 50 yaş üzerindeki herkesin krem bazlı nemlendirici kullanması daha uygun olacaktır.

Kuru cilt

Eğer cildiniz soğuk havaların sebep olduğu kuruluklar haricinde zaten kuru olma eğilimindeyse losyon tarzı bir nemlendirici yetersiz kalacaktır. Kremle başlayıp daha sonrasında yetersiz gelirse merhem tercih etmeniz gerekmektedir.

Yağlı cilt

Yağlı cildiniz varsa, çok fazla nemlendirici gözeneklerinizi tıkayarak akneye sebep olabilir. Daha hafif olan jel bazlı nemlendiriciler bu cilt tipindeki kişiler için daha doğru bir tercih olacaktır.

Karma cilt (kuru ve yağlı cilt kombinasyonu)

Karma bir cilde sahipseniz, cildinizin bazı noktaları kuru, bazı noktaları ise yağlıdır. Genellikle ‘’T-Bölgesi’’ olarak bilinen alından çeneye doğru ‘T’ şeklindeki alan yağlı olan yerdir. Bu noktada cildinize iki ayrı cilt gibi davranmanız gerekmektedir. Kuru bölgeleri nemlendirin, yağlı bölgeleri ise atlayın.

Yapmanız gerekenler

Nemlendiriciyi duştan hemen sonra sürün. Cildiniz hafif ıslak iken, krem ve merhem gibi yoğun nemlendiriciler daha kolay yayılır ve daha etkili olur.

Aldığınız ürünlere dikkat etmelisiniz. Cildinizin doğal yağını koruması için alkol, alfa-hidroksi asit (AHA) ve koku içeren ürünlerden kaçının. Aramanız gereken ise hyaluronik asit ve seramid gibi maddeler olmalıdır.

Cildinizi yaz-kış fark etmeden güneşten korumalısınız. Güneşten koruyan kıyafetler giymeli, 30 faktör ve üzeri koruyucular kullanmalısınız. Cilt kanserine karşı korumasının yanı sıra güneş kremleri yaşlanma karşıtı ürünler olarak da bilinirler ve son derece etkili nemlendiricilerdir.

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