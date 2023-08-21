Cilt bakım rutininizi değiştirme zamanının geldiğini gösteren 4 işaret

Hepimizin cilt bakım rutinleri vardır. İster yıkama ve nemlendirme gibi basit bir şey, ister altı adımdan oluşan daha uzun bir süreç olsun, eğer bir rutin cildinizin iyi görünmesini sağlıyorsa, muhtemelen ona bağlı kalacaksınız. Peki ya cildiniz artık ışıltıya sahip değilse? Ya da belki biraz sıkıcı görünüyor ve nedenini gerçekten bilmiyorsunuz. Bir şeyleri değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir mi?

Real Simple'da yer alan habere göre işte bir cilt bakımı rutinine girip girmediğinizi nasıl anlayacağınız ve ayrıca cildinizi üzmeden her şeyi nasıl değiştireceğinize dair uzman ipuçları...

Hep Aynı Ürünleri Kullanıyorsunuz

Hala lisedeki aynı toneri mi kullanıyorsunuz? Muhtemelen geçiş yapma zamanı gelmiştir. VSOTO Skincare'in Kurucusu ve OleHenriksen Face/Body Spa'nın sahibi Vance Soto , “Cildiniz zamanla değişecek ve hedeflerinize bağlı olarak farklı ürünler gerektirecek. Mevcut cildinize ve yaşınıza uygun ürünleri seçerseniz büyük olasılıkla önemli bir fark göreceksiniz.”

Artık Sonuçları Göremiyorsunuz

Örneğin, bir sivilce önleyici krem kullanıyorsanız ve aniden sivilceleriniz çıkıyorsa, yeni ürünler denemeniz gerekebilir. Soto "Mevcut kreminizden sonuç almayı bıraktıysanız, profesyonel yardım almanın zamanı geldi. Pek çok kaplıca ve cilt bakımı kliniği ücretsiz danışmanlık hizmeti sunar ve sizin için en iyi olanı seçmenize yardımcı olabilir,” diye açıklıyor.

Mevsim Değişikliği

Yaşadığınız yere bağlı olarak, özellikle cildiniz hava koşullarına tepki veriyorsa, rutininizi yılda birkaç kez yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. Soto, "Yaz, daha hafif bir nemlendirici ve daha fazla SPF gerektirebilirken, kış, kuru kış havası için daha fazla nem ve besleyici bileşenler gerektirebilir" diyor.

Unutmayın, hangi mevsim olursa olsun, yine de tüm yıl boyunca güneş kremi sürmeniz gerekir. İlkbahar ve yaz aylarında sadece SPF'yi yükseltin.

Cilt Tipiniz Değişti

Cildiniz aniden kurur, tahriş olur veya pul pul dökülürse, farklı içeriklere sahip ürünleri keşfetmeye değer. "Zamanla cildimiz değişebilir, bu da daha önce sizi rahatsız etmeyen bileşenlerden dolayı tahrişe neden olabilir. Uyarı işaretlerine dikkat edin ve ürünlerinizi kullanmayı bırakın” diyor Soto. "Sorunlarınıza neden olabilecekleri daraltmak için bunları yavaş yavaş tek tek yeniden tanıtabilirsiniz."

Soto ayrıca , suçlu olabileceğinden tarihi geçmiş ürünleri kullanmadığınızdan emin olmak için etiketi kontrol etmenizi önerir.

Tüm ürünleri aynı anda mı değiştirmelisiniz?

Dermatolog ve MACRENE actives'in kurucusu Dr. Macrene Alexiades, tüm ürünlerinizi bir kerede değiştirmenin akıllıca bir fikir olmadığını söylüyor. “Her seferinde bir ürünü değiştirmenizi ve tüm rutininizi bir kerede değiştirmemenizi öneririm. Tüm rutininizi değiştirmek istiyorsanız, her hafta yeni bir ürün deneyin.”

Ürünleri Değiştirmenin Doğru Yolu

Tamamen yeni bir ürün seti satın almak kulağa heyecan verici gelse de, bir seferde aşırıya kaçmanıza veya çok fazla para harcamanıza gerek yok. Alexiades, "Her gün kullandığınız ürünleri, özellikle nemlendiricinizi, temizleyicinizi ve serumunuzu değiştirmeniz çok önemlidir" diyor. “Ayrıca, kullandığınız ürünlerin içeriklerine bir göz atın. Herhangi birinin toksik içeriği varsa, bunları hemen değiştirin!

Son olarak, peeling yapmıyorsanız, ürünlerinizin taze cilt hücreleri tarafından emildiğinden emin olmak için bunu düzenli olarak yapmanız çok önemlidir. "Düzenli pul pul dökülme, ölü cilt hücrelerini çıkarmak ve hücre yenilenmesini desteklemek için çok önemlidir. Cildinizi pürüzsüz ve parlak tutmak için kimyasal eksfoliantlar (AHA'lar veya BHA'lar gibi) ve fiziksel eksfoliantlar (ovma veya fırça gibi) arasında geçiş yapabilirsiniz.