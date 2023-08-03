Yaz aylarında retinol kullanılır mı? Yazın cildinize retinol kullanırken dikkat etmeniz gerekenler

Kırışıklığa, pigmentasyona, kolajen üretimine ve akneye iyi gelen retinoidler cildimiz için adeta birer kahraman gibiler. Yanığa ve iritasyona yol açacağı için ise güneşe çıkmadan önce retinoid kullanmamamız gerektiği söyleniyor. Peki bu güneşten kaçamadığımız sıcak yaz aylarında retinoid kullanımını tamamen bırakmalıyız mı demek? Cilt bakım uzmanları açıkladı.

Retinoidler ve retinol nedir?

Kulağa aynı gelen ama aslında birbirinde oldukça farklı olan üç ürün tanıyoruz: retinoidler, retinol, ve retinal.

“A vitamini ailesi” olarak da tanımlanabilecek olan retinoidler vücudunuzun ihtiyacına göre size farklı yerlerde iyi gelebilir. Retinoidlerin saf hali “tretinoin” olarak tanımlanıyor ve reçeteyle satılıyor. Kozmetik raflarında daha ulaşılabilir olan versiyonu ise retinal, retinol, ve retinil isimleri ile satılıyor.

Retinoidlerin faydaları birer piramite benzetilebilir. Saf formdan (retinoik asit) uzaklaştıkça faydaları artan retinoidlerin daha hafif formları yavaş etki gösterebilir, fakat daha az tahriş edicilerdir.

Beverly Hills’te estetik doktrou olan Dr. Rahi Sarbaziha şöyle diyor: “Cildinizin retinol ürünlerine alışmasına izin vermelisiniz. Bu yüzden de kullanırken sıklığını ve yoğunluğunu yavaşça arttırmak en iyisi. Örneğin haftada bir gece bizim önerdiğimiz bir sıklık.”

Yaz aylarında retinol kullanılır mı?

Jan Marini Cilt Araştırmaları Merkezi’nin kurucusu Jan Marini ise yaz aylarında retinol kullanımını bırakmanın bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söylüyor.

Marini’ye göre güneş hassasiyetinin ortaya çıkması için söz konusu maddenin UV ışınına maruz kalması gerek. “Fakat reçeteli retinoid ya da retinolde böyle bir durum söz konusu değil” diyor Marini. Aksine, retinoidler cildinizi güneşin verdiği zararlardan kurtarabilir. Bu maddelerin güneş ile interaksiyonu herhangi bir yanık ya da zarara yol açmıyor.

dermatolog Dr. Kristen Miller ise “Retinoidlerin yazın kullanılmaması gerektiği bir şehir efsanesinde ibaret ama siz yine de dikkatli olmalısınız” diyor.

Dr. Fadi Haddad ise ekliyor: “Bu tam bir şehir efsanesi. Retinoidleri tüm yıl kullanabilirsiniz, fakat cildinize olan etkisi kullanım sıklığınıza ve kullandığınız türe göre değişecektir.”

Haddad’a göre ise retinoidlerin güneşe karşı bir reaksiyon göstermeme sebebi bu maddelerin “fototoksik” olmaması. SPF'nin tavsiye edilmesinin nedeni ise, hücresel dönüşüm sırasında ortaya çıkan daha genç, dolgun cilt hücrelerinin savunmasız olması ve güneş hasarına eğilimli olması. Bu nedenle UV'den korunmaları gerekiyor.

Yaz aylarında retinol kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Miller, "Spesifik bir sağlık probleminiz yoksa veya güneşe karşı hassasiyetinizi artıran başka ilaçlar kullanmıyorsanız, genel olarak retinoidler, düzgün uygulandığı takdirde yaz aylarında güvenlidir." diyor.

Elbette siz yıl boyunca güneş kremi kullanmayı ihmal etmemeniz gerektiğini zaten biliyorsunuzdur.

SOS Beauty'nin ürün geliştiricisi, kurucu ortağı ve grup başkanı Charlene Valledor "Cildiniz zaten kullanıma alışmışsa, ki bu muhtemelen altı ay kadar sonradır, cilt hassasiyetiniz muhtemelen başlangıç ​​düzeyine geri dönmüştür" dedi. Valledro, güneşe maruz kalmaya ve güneş kremine dikkat eden deneyimli retinoid kullanıcıları için yaz tatillerinde kullanmayı bırakmak için hiçbir neden olmadığını söylüyor.

Her cildin ihtiyacı olan kullanım sıklığı ve direnci farklıdır, bu yüzden doktorunuza danışmanızda fayda var. Yine de, eğer yaz boyu sıklıkla güneşe maruz kalıyorsanız kullanım sıklığınızı değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

“Cildinizin retinoide ne kadar dirençli olduğuna ve ne kadar güneşe maruz kaldığınıza bağlı olarak, kullanım sıklığınızı azaltabilirsiniz. Bu cildinizi dinlendirdiğiniz gün sayısının artması demek“ diyor Sarbahiza. Her gece cildinize retinoid takviyesi yapıyorsanız, yaz aylarında bunu üç günde bire düşürmek isteyebilirsiniz.

Miller ise kullandığınız ürünü daha az yoğun bir alternatif ile değiştirmeyi güneşin zararlı etkileriyle savaşmak için öneriyor.

Sarbahiza ise ek olarak tatile gittiğinizde kreminizin SPF değerini arttırmanız gerektiğini söylüyor. “Eğer bronzlaştıysanız retinoid kullanmayın. Aksi halde cildinizde renk farklılıkları ve lekeler oluşabilir.”

Retinolü kimler kullanabilir?

Bir A vitamini ürünüyle ilk defa tanıştığınızda kuruluk ve tahriş hissi alabilirsiniz. Uzmanlara göre ise herkese uygun bir formül ve sıklık bulunuyor.

Marini’ye göre içindeki spesifik bir maddeye alerji söz konusu değilse, herkes retinoid kullanabilir. “Önemli olan cilt tipinize göre ayarlanmış bir rutininizin olması. Örneğin, eğer kuru bir cilde sahipseniz, kuru ciltler için tasarlanmış bir ürün kullanmalısınız. Ardından rahatlıkla gece rutininize retinoid ekleyebilirsiniz.”

Sarbahiza’ya göre ise retinoidler mevsim fark etmeksizin gece kullanılmalı. Ek olarak eğer çocuk yapmayı planlıyorsanız ya da hamileyseniz, retinoid kullanmanız tavsiye edilmiyor.

Retinoid kullanırken dikkatli olunması gereken birkaç cilt tipi var. “ Örneğin melazmanız, yani gebelik lekeniz varsa ve reçeteli AHA ve hidrokinon kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız. Çünkü tahriş olmuş bir cilt güneşten düzgün korunmadığı takdirde mevcut durumu şiddetlendirebilir.

Peki ya koyu renkli bir cilde sahipseniz?

“Retinol her cilt tonunda aynı şekilde çalışıyor. Ancak reçeteli ürünler gibi daha güçlü formlar doğru kullanılmadığı takdirde cilde zarar verebilir" diyor Haddad. "Koyu cilt tonları, tahrişe eğilimli olabilir. Bunun sebebi ise hiperpigmentasyona neden olabilecek A vitamini ve benzeri yüksek yoğunluklu cilt bakım bileşenlerinin kullanımıdır.” Bu ve benzeri güçlü ve aktif maddeleri dahil etmeden önce bir doktorla konuşmayı tavsiye etti.

Sarbaziha, tüm cilt tiplerinin tahrişi en aza indirmesinin yolunun ise daha düşük bir dozla başlamak olduğunu söyledi. "Daha koyu ten tonlarında retinol kullanmanın hiçbir sorunu yok, ancak düşük bir seviyeden başlayıp yavaşça arttırmak önemli."

Miller ise "Düzgün uygulandığında, retinol ürünleri genellikle koyu ten tonlarında kullanım için oldukça güvenlidir," diyor.

Bu konuda genel kanı ise şu şekilde: eğer tüm yıl boyunca retinoid kullanıyorsanız ve güneşten korunmaya özen gösteriyorsanız, yazın da kullanmaya devam edebilirsiniz. Güneş altında uzun süreler geçirmeyi planlıyorsanız ve tedbiri elden bırakmak istemiyorsanız, seyahatinizden birkaç gün önce ve sonra bunları kullanmayı bırakabilirsiniz. Sarbaziha'nın açıkladığı gibi, bir plaj gününde bile, her şey cildinize, hassasiyetine ve dayanıklılığına bağlıdır.