Sıkılık kaybı cilt bakımında en sık rastlanan problemlerden biridir. Cildin sıkılığından ve esnekliğinden sorumlu kolajen maddesinin yaş aldıkça azalmaya başlaması nedeniyle cilt nemini ve esnekliğini kaybeder. Özellikle yaşımız ilerledikçe, kilo alıp verdikçe, hamilelik dönemi sonrasında ciltte gevşemeler, sarkmalar oluşmaya başlar.
Dermatologlarla
birlikte geliştirilen yüksek etkili cilt bakım ürünlerinin lider markası
Neutrogena®, sıkılık kaybını “collagen boost minerals” teknolojisi ile önlemeye yardımcı oluyor.
Yeni Neutrogena® Visibly Renew Serisi ile, cildinin genç ve sıkı görünmesi konusunda hassas olanlara; kollarında,
göbeğinde, kalçalarında ve bacak içindeki sarkmalardan şikayet edenlere 10
günde etkili çözüm sunuyor. Neutrogena® Visibly
Renew Serisi eşsiz Norveç
Formülü ve kolajen artırıcı
mineraller* içeriyor. Kuvvetli ve etkin Visibly Renew serisi, cildin esneklik
ve elastikiyetini 10 günde artıyor, cildi sıkılaştırıyor.
Vücut losyonu, vücut
bakım kremi ve SPF 20 güneş koruması içeren el kreminden oluşan Neutrogena®
Visibly Renew Serisi, seçkin parfümerilerde, eczanelerde ve
market zincirlerinde satışa sunuluyor.
*in vitro sonuçlar
Neutrogena Visibly Renew Esneklik Sağlayan El Kremi SPF 20 / 400ML
Tavsiye edilen tüketici fiyatı: 15,90.-TL
Neutrogena Visibly Renew Esneklik Sağlayan Vücut Losyonu / 75ML
Tavsiye edilen tüketici fiyatı: 26,90.-TL
Neutrogena Visibly Renew Esneklik Sağlayan Vücut Bakım Kremi / 200ML
Tavsiye edilen tüketici fiyatı: 14,90.-TL
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