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10 Günde Gözle Görülür Sıkılık

Yaza hazırlanırken en sıkı dostunuz: Yeni Neutrogena® Visibly Renew. Yalnızca 10 günde çok daha sıkı kollar, basen ve karın Neutrogena® Visibly Renew Serisi ile mümkün!

Sıkılık kaybı cilt bakımında en sık rastlanan problemlerden biridir. Cildin sıkılığından ve esnekliğinden sorumlu kolajen maddesinin yaş aldıkça azalmaya başlaması nedeniyle cilt nemini ve esnekliğini kaybeder. Özellikle yaşımız ilerledikçe, kilo alıp verdikçe, hamilelik dönemi sonrasında ciltte gevşemeler, sarkmalar oluşmaya başlar.

Dermatologlarla birlikte geliştirilen yüksek etkili cilt bakım ürünlerinin lider markası Neutrogena®, sıkılık kaybını “collagen boost minerals” teknolojisi ile önlemeye yardımcı oluyor. Yeni Neutrogena® Visibly Renew Serisi ile, cildinin genç ve sıkı görünmesi konusunda hassas olanlara; kollarında, göbeğinde, kalçalarında ve bacak içindeki sarkmalardan şikayet edenlere 10 günde etkili çözüm sunuyor. Neutrogena® Visibly Renew Serisi eşsiz Norveç Formülü ve kolajen artırıcı mineraller* içeriyor. Kuvvetli ve etkin Visibly Renew serisi, cildin esneklik ve elastikiyetini 10 günde artıyor, cildi sıkılaştırıyor.

Vücut losyonu, vücut bakım kremi ve SPF 20 güneş koruması içeren el kreminden oluşan Neutrogena® Visibly Renew Serisi, seçkin parfümerilerde, eczanelerde ve market zincirlerinde satışa sunuluyor.

*in vitro sonuçlar 

Neutrogena Visibly Renew Esneklik Sağlayan El Kremi SPF 20 / 400ML
Tavsiye edilen tüketici fiyatı: 15,90.-TL

Neutrogena Visibly Renew Esneklik Sağlayan Vücut Losyonu / 75ML
Tavsiye edilen tüketici fiyatı: 26,90.-TL

Neutrogena Visibly Renew Esneklik Sağlayan Vücut Bakım Kremi / 200ML
Tavsiye edilen tüketici fiyatı: 14,90.-TL 

www.neutrogena.com.tr

#neutrogenavisiblyrenew    @neutrogenaturkiye

*Bu bir ilandır.

ETKİNLİK VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN...

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