Güneşin ciltte yoğun izler bıraktığı yaz aylarından sonra akla gelen ilk soru güneş lekelerinden nasıl kurtulabileceğimiz...

10 saat ciltte kaldıktan sonra ciltte bulunan her türlü güneş, hamilelik, doğum lekesi ve sivilce izlerinde etkili olan leke maskesi Cosmelan, leke tedavisinde yenilikçi ve sonuç odaklı çözümler sunuyor. Yüz, boyun, dekolte, karın bölgesi, bacaklar ve el bölgelerine uygulanabilen leke maskesi her cilt tipine uygulanabiliyor ve deride bulunan melanin miktarını azaltarak pigmentasyonu baskılıyor. Bu yönüyle etkin bir peeling yöntemi olan ürün, ciltte leke oluşumunu tetikleyen mekanizmayı etkisi altına alıyor. Deri renginin belli bölgelerde koyu bir renge dönüşmesine sebep olan mekanizmanın içinde aktif rol oynatan tirozin adlı enzimi baskılaması, asıl etkisini göstermesini sağlıyor. Bu sayede melanin oluşumu azalarak cildin koyulaşmış bölümlerinin rengi açılıyor ve bundan kaynaklanan lekelerin etkin tedavisi sağlanmış oluyor.

Çok hafif bir soyucu etken madde içeren Cosmelan-Dermamelan uygulama kitlerinin ilk uygulaması uzman kliniklerde yapılıyor. Maske uygulandıktan sonra 10 saat ciltte kalıyor ve ardından yıkanıyor. Sonrasında kişiye verilen ev devam protokolü düzgün uygulandığı taktirde, 1-4 hafta içerisinde cilt lekelerinden arınarak, yenilenmiş, parlak ve tazelenmiş bir görünüme kavuşuyor. Cosmelan leke tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda ise daha yoğun kimyasal asit içeren Dermamelan leke tedavisi uygulanıyor. Her ikisi de ağrısız olan uygulamalarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.mezoklinik.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.