Gün içinde birçok sebepten dolayı
cildimiz yorgun düşer ve canlılığını kaybeder. Lierac’ın argan yağı içeren peeling’i Sensory Body Scrub, yorgun düşen cildinizin
yeniden canlanmasına yardımcı olurken Sensory Oil ise hem saçlarınız, hem de
vücudunuz 24 saat nem sağlıyor.
Sensory Oil
Lierac’ın yüz, vücut ve saç için kullanılan çok amaçlı yağı Sensory Oil sahip olduğu ipeksi dokunuşla cildi besleyip canlandırıyor, saçlarınızı güzelleştirip yumuşatıyor. 24 saat içinde cildin nemlenmesine yardımcı olan yağ, içerdiği yasemin, gardenya ve kamelya ekstreleri sayesinde doku yenileyici, antioksidan ve rahatlatıcı bir etki sunuyor. Banyo suyuna eklendiğinde süt kıvamıyla muhteşem kokusuyla gevşemenize ve müthiş bir rahatlık hissetmenize yardımcı oluyor.