Lierac, 24 saat nemlendirme ve ciltte yenilenmenin anahtarını sunuyor.

Gün içinde birçok sebepten dolayı cildimiz yorgun düşer ve canlılığını kaybeder. Lierac’ın argan yağı içeren peeling’i Sensory Body Scrub, yorgun düşen cildinizin yeniden canlanmasına yardımcı olurken Sensory Oil ise hem saçlarınız, hem de vücudunuz 24 saat nem sağlıyor.



Sensory Oil

Lierac’ın yüz, vücut ve saç için kullanılan çok amaçlı yağı Sensory Oil sahip olduğu ipeksi dokunuşla cildi besleyip canlandırıyor, saçlarınızı güzelleştirip yumuşatıyor. 24 saat içinde cildin nemlenmesine yardımcı olan yağ, içerdiği yasemin, gardenya ve kamelya ekstreleri sayesinde doku yenileyici, antioksidan ve rahatlatıcı bir etki sunuyor. Banyo suyuna eklendiğinde süt kıvamıyla muhteşem kokusuyla gevşemenize ve müthiş bir rahatlık hissetmenize yardımcı oluyor.

Lierac’ın argan yağı içeren peeling’i Sensory Body Scrub, yorgun düşen cildinizin yeniden canlanmasına yardımcı oluyor. İçeriğindeki gardenya sayesinde cildi rahatlatıyor ve cilt rengini eşitliyor. Kamelya ve antioksidan etkili yasemin esansı cildinizin pürüzsüz ve yumuşak olmasını sağlıyor. Ciltle buluştuğunda jel yapısı süte dönüşen Sensory Body Scrub, cildiniz için 24 saat nemlendirme sağlıyor. Yaz aylarında bronzlaşma öncesi cildinizi hazırlamak ve pürüzsüz, ışıltılı görünüme sahip olmak istiyorsanız deneyin!