4 adımda pürüzsüz eller

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Evde uygulayın, bakımlı ellere kavuşun!

İyice yıkayın

Ellerinizi yıkamak için yumuşak ve arındırıcı özelliğe sahip bir sabun satın alın. Ancak ellerinizi çok sıcak suyla yıkamamaya dikkat edin. Böylece ellerinizin hızla yaşlanmasını ve tahriş olmasını engellemiş olursunuz. Ayrıca ellerinizi sert bir havluyla kurulamamaya da özen gösterin.



El maskesi yapın

Ellerinizin pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını istiyorsanız maske yapmanız şart. Maskeyi uygulamaya başlamadan önce, ellerinizi bir süre ılık suda bekletin. Yumuşadıklarını hemen fark edeceksiniz. Ardından cilt tipinize uygun olarak seçtiğiniz maskeyi ellerinize uygulayın. Bir süre bekledikten sonra onları iyice yıkayın. İşlem bittiğinde ellerinizdeki tüm kirlerin ve pürüzlerin arındığını göreceksiniz.



