Mini etek ve şortlar, gardıroptaki yerini almak için gün sayıyor!
Kadınlar, muhteşem bir cilt
ve bacaklar söz konusu
olduğunda, kremlere,
losyon ve jellere para
harcamaktan kendini
alamaz. Ancak onca para dökülen bu
ürünler, kimyevi maddeler ve sentetik
parfümler içerdiği için kimi zaman cilde
yarar yerine zarar verebiliyor. Aslında
doğal yoldan ve kolayca sütun gibi
bacaklara sahip olmak istiyorsanız,
çok uzağa gitmenize gerek yok. İşin
sırrı kozmetik markalarında değil,
mutfağınızda!
1. Badem yağı sürün
Her gün duştan sonra, bacaklarınıza
badem yağı ile masaj yapın.
Böylelikle doğal yoldan bacaklarınıza
derinlemesine nem kazandırabilirsiniz.
Badem yağı cildinizi nemlendirmekle
kalmaz, yorgun bacaklarınızın ağrısını
hafifletmeye ve ayaklarınızın şişliğini
azaltmaya da yardım eder.