5 adımda yıldızlı bacaklar

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Mini etek ve şortlar, gardıroptaki yerini almak için gün sayıyor!

Kadınlar, muhteşem bir cilt ve bacaklar söz konusu olduğunda, kremlere, losyon ve jellere para harcamaktan kendini alamaz. Ancak onca para dökülen bu ürünler, kimyevi maddeler ve sentetik parfümler içerdiği için kimi zaman cilde yarar yerine zarar verebiliyor. Aslında doğal yoldan ve kolayca sütun gibi bacaklara sahip olmak istiyorsanız, çok uzağa gitmenize gerek yok. İşin sırrı kozmetik markalarında değil, mutfağınızda!



1. Badem yağı sürün

Her gün duştan sonra, bacaklarınıza badem yağı ile masaj yapın. Böylelikle doğal yoldan bacaklarınıza derinlemesine nem kazandırabilirsiniz. Badem yağı cildinizi nemlendirmekle kalmaz, yorgun bacaklarınızın ağrısını hafifletmeye ve ayaklarınızın şişliğini azaltmaya da yardım eder.

