Açık gözenekler ve parlayan ciltten şikayet edenler için

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Neutrogena, etkinliği klinik olarak kanıtlanmış Visibly Clear ailesine, mandalina ve misket limonu içeren ve pürüzsüz bir cilt vadeden yeni cilt bakım ürünleri Neutrogena Visibly Clear Pore&Shine Serisini ekledi.

Neutrogena Visibly Clear Pore&Shine Serisi yağlı cilde sahip ve parlamadan şikayet edenler için üretildi. Ciltteki yağlanmayı gözle görülür oranda azaltan ve gözenekleri sıkılaştıran seri, Temizleme Jeli ve Peeling Jel’den oluşuyor.

Tıkalı gözenekleri derinlemesine temizleyerek cilde duru bir görünüm kazandıran Pore&Shine Temizleme Jeli, ciltteki sebumu %86 oranında azaltıyor. Cildi aşırı kurutmadan gün boyunca parlak görünmemesini sağlıyor. Serinin diğer ürünü Pore&Shine Peeling Jel ise, içeriğindeki mikro tanecikler ve salistik asit sayesinde tıkalı gözenekleri derinlemesine temizliyor ve sıkılaştırıyor. Parlaklığı gözle görülür şekilde azaltan Visibly Clear® Pore&Shine Peeling Jel, ciltteki fazla sebumu anında %77 oranında azaltırken, cildi kurutmadan pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.

Tavsiye edilen raf fiyatı: 14.90 TL