COSMED Complete Benefit Akne Kontrol Jeli ile aknelerinizi sıkmadan, sadece kurutarak onlardan kurtulabilirsiniz.

Akne sorunu yaşıyor ve onlardan nasıl kurtulacağınızı bilemiyorsanız , aknelerinizi hızla kurutacak ve aynanın karşısına daha rahat çıkmanızı sağlayacak COSMED Complete Benefit Akne Kontrol Jeli ile tanışın.

Son dakika kurtarıcısı

Kurutucu özelliğe sahip, yağlı ve akneli ciltler için özel olarak geliştirilen ve aknenin üzerine uygulanan ürün, içeriğinde bulunan özel formüllü aktif bileşenler ile sebum salgısını düzenliyor ve akneyi kontrol altına alıyor. Son dakika akneleri için her kadının çantasında olması gereken ve cildi hızla iyileştiren bu ürün ağrılı akne oluşumunun da önüne geçiyor.

20 ml: 45 TL



