Akneli ciltlere özel

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Güneşten korunurken cildize göre bir ürün seçin!

Güneş cildin en büyük gizli düşmanlarından biri. Çünkü kısa dönemde cildin nem kaybetmesine ve zararlı dış etkenlere açık hale gelmesine neden olan güneş, uzun vadede kızarıklık ve lekelenmeden cilt kanserine kadar birçok kötü sağlık sorununa sebep olabiliyor. Siz siz olun cildinizi koruma altına almayı unutmayın. Özelliklye yağlı bir cilde sahipseniz, sizin için bir önerimiz var. Aknenin kaynağına etki eden Uriage Hyséac SPF 30 ve SPF 50+ karma ve yağlı ciltlerin sebum dengesini düzenleyerek akne oluşumunu engellerken, aynı zamanda mükemmel bariyer güneş koruması sağlıyor.

Fiyatı ise 59 TL