Alkali ve asit yiyecekler

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Dermatoloji Uzmanı Yrd . Doç. Dr. Melisa Eczacıbaşı, güzel bir cilt için tüketilmesi gereken besinleri listeliyor.

Vücuttaki en büyük protein olan kolajen, asitleşme sebebiyle sertleşir. Asitleşme ile, kolajenden oluşan eklemler ve cilt, esnekliğini kaybeder. Ciltte kırışıklık ve kurumalar meydana gelir. Asidik ortamların, cildi hızla yaşlandırmadaki etkisi sandığımızdan çok daha fazla. İnsülin hormonunun yetersizliği durumlarında kandaki fazla şeker, vücut proteinlerine saldırır. En sevdiği ise vücutta en çok bulunan kolajen proteini. Bu yapışma sonucu iki tarafın da doğal yapısı bozulur. Zararlı son ürünler ve zararlı serbest radikaller oluşur. Yapışma hangi organda ise o doku proteinin yapısı bozulduğundan sertleşir. Cilt sarkması ve selülit problemi baş gösterir. Yüz ve vücuttaki sarkmaların sorumlusu şekerin cilt kolajenleriyle yaptığı geri dönüşümsüz bağla cildin elastikiyetini kaybetmesi. Beslenmede asit-baz dengesini doğru dengelemek yanında, şeker tüketmemek asit ortamı azaltacağından güzel bir cilt için önemli bir adım.



Alkali besin listesi

Buğday çimi, salatalık, zencefil, zerdeçal, hindibağ, ıspanak, kırmızı ve kara turp, soya filizi, brokoli, pazı, kuşkonmaz, karpuz, karbonat, nane, hurma, zeytinyağı, tüm çiğ sebzeler, tüm yeşil salatalar, bamya, brokoli, fesleğen, havuç, ıspanak, kabak, karnabahar, kereviz, kırmızı deniz otu, lahana, marul, maydanoz, pancar, patates, salatalık, sarımsak, avokado, armut, elma, karpuz, şeftali, üzüm.



Asidik yiyecekler

Süt ürünleri, kümes hayvanları, yumurta, beyaz un ve şeker, ketçap, hardal, mayonez, tatlı gazlı içecekler, fazla miktarda kahve, siyah çay, alkol, şarküteri ürünleri ve cips gibi yiyeceklerin yanı sıra hareketsizlik, aşırı sinirlilik, öfke ve kıskançlık vücuttaki asit oranını artırır.



Alkalinin kraliçesi badem, salatalık ve maydanoz

Alkali su ve benzeri etkileri elde etmek için ılık suya ilave edilmiş limon suyu, rezene çayı, taze nane yapraklı maden suyu, alkali suyla yapılmış ıhlamur, nane, papatya, zeytinyağlı kabak, zerdeçallı sebze çorbası tüketebilirsiniz.



