Battaniyeler, kalorifer önleri onları mutlu ediyor. Peki ya dışarıda...
Kış aylarında evcil hayvanlarımızı soğuktan
korumak için nasıl önlemler almalıyız?
Soğuk havalarda köpeklerimizi egzersiz ve
tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
dışarıya çıkarırken, onu sıcak tutacak kıyafetler
kullanabiliriz. Bu kıyafetler onları büyük ölçüde soğuktan
koruyor ve kuru kalmalarını sağlıyor. Eve dönüşte de ıslak
olan yerlerini kurularsak köpeğimizi büyük ölçüde soğuğun
etkisinden korumuş oluruz. Evimizin bahçesinde baktığımız
köpeklerimiz için alacağımız önlemler, onların kışı daha
rahat geçirmesini sağlayabilir. Hava akımının olmadığı, kuru
bir yere yaptıracağınız kulübe, onu olumsuz kış şartlarından
koruyabilir. Tabii, kulübenin izolasyonunun iyi yapıldığını
kontrol etmenizde fayda var.