Aman dikkat hasta olmasınlar!

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Battaniyeler, kalorifer önleri onları mutlu ediyor. Peki ya dışarıda...

Kış aylarında evcil hayvanlarımızı soğuktan korumak için nasıl önlemler almalıyız?

Soğuk havalarda köpeklerimizi egzersiz ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarıya çıkarırken, onu sıcak tutacak kıyafetler kullanabiliriz. Bu kıyafetler onları büyük ölçüde soğuktan koruyor ve kuru kalmalarını sağlıyor. Eve dönüşte de ıslak olan yerlerini kurularsak köpeğimizi büyük ölçüde soğuğun etkisinden korumuş oluruz. Evimizin bahçesinde baktığımız köpeklerimiz için alacağımız önlemler, onların kışı daha rahat geçirmesini sağlayabilir. Hava akımının olmadığı, kuru bir yere yaptıracağınız kulübe, onu olumsuz kış şartlarından koruyabilir. Tabii, kulübenin izolasyonunun iyi yapıldığını kontrol etmenizde fayda var.



