Le Château Du Bois Fransa’nın mavi altını “saf lavanta” ile annenizi Provence’in saf lavanta tarlalarında dinginleştirici bir yolculuğa davet ediyor.

LCDB’nin 1890 yılından beri kendi tarlalarında yetiştirdiği saf lavantayla formüle ettiği ürünlerinin hepsinde saf lavantanın hücre yenileyici, onarıcı, dinginleştirici, yatıştırıcı, enfeksiyonları geçirici özelliklerinin deneyimlenmesi mümkün.

Annenizin güzelliği için kolları sıvayan bu set, cildin her türlü yenilenme ihtiyacını karşılıyor ve komple bakım yapıyor. Annnenizin cildini gençliğindeki elastikiyetine ve konforuna kavuşturan bu paketin kapsamı şu şekilde: “Temizleme Sütü”, “Canlandırıcı ve Dengeleyici Tonik Losyon”, “Saf Lavantalı Yüz Nemlendirici Gündüz Kremi”, "Saf Lavantalı Yüz Nemlendirici Gece Kremi,” “Yorgunluk Karşıtı Göz Karşıtı Serumu” ve “Besleyici ve Koruyucu Dudak Bakımı”.

Fiyatı ise 705 TL





