Cilt, yaşlanma belirtilerinin gözlendiği en belirgin dokudur. Hücrelerin dış etkenlerden korunmasına destek olmak ve sağlıklı yaşamalarına devam edebilmelerini sağlamak için antioksidan içeriği yoğun besin takviyeleri kullanmak gerekli. Cilde en iyi gelen besinleri mutfağınıza katmanın tam zamanı.
LiKOPEN MUCİZESİ
Cildin özellikle hoşlandığı antioksidanlardan biri likopen. Likopen en çok domateste ve domatesten elde edilen ürünlerde bulunuyor. Ayrıca karpuz, pembe greyfurt, kayısı ve kiraz da likopen açısından zengin meyveler arasında yer alıyor.