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Cilt, yaşlanma belirtilerinin gözlendiği en belirgin dokudur. Hücrelerin dış etkenlerden korunmasına destek olmak ve sağlıklı yaşamalarına devam edebilmelerini sağlamak için antioksidan içeriği yoğun besin takviyeleri kullanmak gerekli. Cilde en iyi gelen besinleri mutfağınıza katmanın tam zamanı.