AquaPeel ile akne, leke
ve kırışıklık bakımlarında cerrahi müdahale ve kimyasal peeling
işlemi yapılmadan, deri altına hiçbir madde enjekte edilmeden son derece
başarılı sonuçlar elde edildiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ersin Demiray Kaplan,
AquaPeel'in su basıncı ve vakum gücü kullanılan medikal bir cilt bakımı sistemi
olduğunu ifade ederek, uygulamada cildin kontrolsüzce hasar görmesini
engelleyerek derinlemesine bir temizlik ve dezenfeksiyon sağlamasının
amaçlandığını dile getirdi. Kaplan cildi derinlemesine temizleyen yeni AquaPeel bakımı ile ilgili bilgi verdi.
Uygulama nasıl yapılıyor?
Ciltte istenilen etkiye göre, hazır solüsyonlar aşama aşama cilde basınçla verilirken aynı anda vakum etkisiyle ciltten geri çekiliyor. Bu teknoloji sayesinde hem cildin üzerindeki ölü derinin kaldırılması, gözeneklerin açılması ve cildin alt katmanlarının dezenfekte edilmesi hem de cildin bakım için kullanılan ürünlerden daha iyi faydalanabilmesi amaçlanıyor. Tek seferde temizleme, peeling, ekstraksiyon, hidrasyon ve antioksidan etkisi sağlanan AquaPee, cerrahi olmayan, enjektörsüz bir işlem olduğu için kişiye herhangi bir rahatsızlık veriyor.
AquaPeel ne işe yarıyor?
AquaPeel uygulaması ile cilt yenilenip ve gençleşiyor, gözle görülür kırışıklıkların, pigmentasyonların, akne ve daha fazlasının giderilmesi sağlanıyor, tıkanık gözenekler ve pürüzlü cilt hemen iyileşiyor.