Derinlemesine cilt temizliği yaşlanmayı geciktiren en önemli unsurlardan. AquaPeel uygulaması ise cilt temizliğinde başarılı sonuçlar veriyor. Peki, nedir AquaPeel uygulaması, nasıl yapılır, ne işe yarar?

AquaPeel ile akne, leke ve kırışıklık bakımlarında cerrahi müdahale ve kimyasal peeling işlemi yapılmadan, deri altına hiçbir madde enjekte edilmeden son derece başarılı sonuçlar elde edildiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ersin Demiray Kaplan, AquaPeel'in su basıncı ve vakum gücü kullanılan medikal bir cilt bakımı sistemi olduğunu ifade ederek, uygulamada cildin kontrolsüzce hasar görmesini engelleyerek derinlemesine bir temizlik ve dezenfeksiyon sağlamasının amaçlandığını dile getirdi. Kaplan cildi derinlemesine temizleyen yeni AquaPeel bakımı ile ilgili bilgi verdi.



Uygulama nasıl yapılıyor?

Ciltte istenilen etkiye göre, hazır solüsyonlar aşama aşama cilde basınçla verilirken aynı anda vakum etkisiyle ciltten geri çekiliyor. Bu teknoloji sayesinde hem cildin üzerindeki ölü derinin kaldırılması, gözeneklerin açılması ve cildin alt katmanlarının dezenfekte edilmesi hem de cildin bakım için kullanılan ürünlerden daha iyi faydalanabilmesi amaçlanıyor. Tek seferde temizleme, peeling, ekstraksiyon, hidrasyon ve antioksidan etkisi sağlanan AquaPee, cerrahi olmayan, enjektörsüz bir işlem olduğu için kişiye herhangi bir rahatsızlık veriyor.



AquaPeel ne işe yarıyor?

AquaPeel uygulaması ile cilt yenilenip ve gençleşiyor, gözle görülür kırışıklıkların, pigmentasyonların, akne ve daha fazlasının giderilmesi sağlanıyor, tıkanık gözenekler ve pürüzlü cilt hemen iyileşiyor.