Artık kadınlar da tıraş oluyor!

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Cilt yaşlanmasını önlemek için kadınların da tıraş olduğunu biliyor muydunuz?

İspanya’da yayınlanan La Vanguardia gazetesinde yer alan bir haberde, tıraşın deriyi daha diri ve daha genç tutmasından dolayı özellikle Asyalı kadınlar arasında yayıldığı iddia edildi.

Habere göre, İngiliz bilim adamlarının gerçekleştirdiği bir araştırmada tıraş olurken zamanla tüylerin daha sert ve daha siyah çıkma olasılığının erkeklere oranla kadın cildinde aynı tepkiyi göstermediği ortaya çıktı.



İngiliz doktor Michael Prager yaptığı açıklamada tıraşın ciltte yaşlanmayı önlediğini kabul ederek tıraşlı bölgedeki derinin canlılığının diğer bölgelere oranla daha fazla olduğunu söyledi.



Araştırmaya katılan diğer bir doktor olan Neal Schultz ise yıllarca tıraş olan bir erkeğin aynı yaştaki kadına göre daha az yaşlandığının belirlendiğini hatırlatarak bu yöntemin kadınlar arasında da uygulanabileceğini söyledi.



Araştırmaya katılan Angela Gravin adlı bir kadın haftada üç kez tıraş olduğunu, tıraş sonrası yüzüne sürdüğü kremlerden çok olumlu sonuçlar aldığını ve tüylerin ne daha siyah ne de daha sert çıktığını ifade etti. Yüzündeki tüyleri sekiz yıl boyunca haftada üç kez tıraş eden bir kadın “Yüzümdeki yumuşaklığı ne lazer ne de ağda yaparak elde ettim. Köpük sürerek tıraş olmak en iyi çözüm” dedi. Japonya’da yaşayan kadınların bu yöntemi yıllarca kullandığı ve tıraş olmayı güzelliğin bir parçası olarak gördüğü de öne sürüldü. La Vanguardia gazetesi ayrıca dünyadaki bazı güzellik firmalarının kadınlar için özel tıraş köpükleri çıkardığını ve bunları hızla piyasaya sürerek önemli gelirler elde etmeye başladığını yazdı. (DHA)