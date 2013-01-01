İnce çizgiler ve koyu lekelerle mücadele zamanı...

AVON, Anew Serisi’ne Nobel ödüllü* araştırmadan esinlenerek formüle ettiği Cilt Görünümünü Gençleştiren Serum’u ekledi. Özel formülüyle cilt üzerinde anında daha yumuşak bir görünüm sağlayan Anew Cilt Görünümünü Gençleştiren Serum 3 günde ince çizgiler ve koyu lekeleri azaltırken, cildin görünümünü gözle görülür şekilde pürüzsüzleştiriyor. 2 haftada kırışıklık görünümünü azaltan serum, cildin daha sıkı görünmesini sağlıyor. Kolay emilim sağlayan formülü sayesinde Anew Cilt Görünümünü Gençleştiren Serum’u rahatça uygulayabilirsiniz.

* 2013 Nobel Ödülleri, Cellular Transport Araştırması.



