Ayak bakımını ihmal etmeyin

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M-ONEP Etiler Kliniği'nden Dermatolog Dr. Ömür Tekeli, yaz aylarında ayak bakımına ekstra önem vermek gerektiğini belirtiyor ve bakın neler öneriyor…

Ayaklarımız da en az ellerimiz kadar önemlidir. Yanlış yapılan pedikür, sert zemin, ayağı sıkan ayakkabılar, yüksek topuklu ayakkabılar ayak sağlığını olumsuz şekilde etkiler. Bununla birlikte doğabilecek nasır, kemik şekillerinde değişiklik, ayak mantar enfeksiyonu, batık gibi hastalıklar gün yüzüne çıkar. Ayak bileklerindeki kılcal damar sorunlarının haricinde, mantar, siğil, çatlak, tırnak batması gibi diğer ayak problemleri için şunları deneyebilirsiniz.

• Ayaklarınızı sıkmayan rahat ayakkabılar tercih edin.

• Çoraplarınızı sıklıkla değiştirin. Aynı çorabı üst üste giymeyin.

• Ayaklarınızı hergün yıkayıp temiz tutmayı ihmal etmeyin.

• Ara ara refleksoloji masajları yaptırın.

• Akşam evinizde dinlenirken ayaklarınızı kalbinizin bulunduğu yükseklikten daha yukarıya kaldırıp dinlendirin.

• Üreli kremleri banyodan sonra nemli ayaklarınıza sürüp, ovup ve penye bir çorap giyerek tüm gece boyunca kalmasını sağlayın.

• Eğer varis sorunu yaşıyorsanız, sıkı ve topuklu ayakkabılardan, uzun süre ayakta durmaktan kaçının. Kılcal damarlar için 1-2 seansta gerileme sağlayabilen LYRA damar lazerleri de bu konuda sizin için iyi bir çözüm olabilir.

