Aydınlanma çağı

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Stres, yanlış beslenme, hava kirliliği, aşırı sıcak ya da soğuk hava yüzünden enerjisini yitiren cildinize özel bir bakım yapmanın zamanı geldi...

NEDEN AYDINLIK BİR CİLT?

Bazı günler özene bezene yaptığınız makyajdan hiç memnun kalmazsınız. Ne yaparsanız yapın yorgun görüntünün izlerini yüzünüzden silemezsiniz ve bu durum makyajınızın üzerinde negatif bir etki yapar. Aslında her kadın aynı şeyi ister; yorgun görünümü en aza indiren, cilde enerji veren, makyajın kusursuz görünmesine yardımcı olacak etkili bir ürün… Yaşlı ve yorgun bir ciltle genç bir cilt arasındaki en büyük farklardan biri; parlaklık, berraklık ve eşit renk tonu. Kırışıklıklarınızı yok edemiyorsanız bile cildinize daha parlak ve sağlıklı bir görüntü kazandırın. Sonuçtan memnun kalacaksınız.



IŞILTIYI SÖNDÜREN NEDENLER

1. Stres

2. Cilt temizliğine gereken önemi göstermemek

3. Aşırı sıcak ya da soğuk hava ve sert rüzgarların neden olduğu kuruluk

4. Vücudun, ihtiyacı olan sudan, dolayısıyla nemden mahrum kalması

5. Yanlış ve yetersiz beslenme. Az meyve ve sebze tüketimi

6. Kirli hava, kafein, alkol ve sigara tüketimi

7. Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak

8. Düzensiz yaşam ve uykusuzluk