Baharı cildinizde hissedin

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı El ve Vücut Kremi yeni 200 ml’lik özel ambalajı ile daha uzun süreli kullanım sunuyor.

Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı El ve Vücut Kremi, doğal zeytinyağlı içeriği ile cildinize ipeksi yumuşaklık kazandırırken E vitaminli formülü hücreleri koruyor, onarıyor ve güçlendiriyor. Paraben içermeyen doğaya saygılı özel formülü sayesinde her cilt tipine uyum sağlayan Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı El ve Vücut Kremi, cildiniz tarafından hızla emilmesi sayesinde başta elleriniz olmak üzere cildinizin tamamında dış etkenlere karşı mükemmel bir bakım uyguluyor.



