Baharı yenileyerek karşılayın

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Kleopatra’nın altın masajıyla bahara hazırlanın!

Taksim İstanbul Hotel’in içinde yer alan SPA La Blanca, sunduğu “Kleopatra Altın Masaj”ıyla ziyaretçilerin bahara dinç, fit ve yenilenmiş olarak “merhaba" demelerini sağlıyor. Eski Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın çok sık uyguladığı ve içerisinde 24 ayar altın parçacıkları bulunan “Altın Masaj Yağı”, vücuttaki enerji akışını düzenleyerek oksijen üretimini artırıyor; kişinin zihin ve ruh dengesini düzene sokuyor. Lenf sistemini de harekete geçirerek cilde parlak bir görünüm kazandıran altın masaj yağı cildin çok daha genç bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.

Kleopatra’nın genç kalmak için her gece yüzüne uyguladığı, günümüzde ise Madonna, Sandra Bullock, Jennifer Lopez, Sharon Stone gibi pek çok Hollywood yıldızının düzenli olarak uyguladığı Altın Masaj’ını, Taksim İstanbul Hotel’de bulunan SPA La Blanca’da deneyimleyerek bahara merhaba diyebilirsiniz.